Додано: Чет 18 лип, 2019 14:39

споруди колишнього "ЕКТІавтопром" знаходяться в аварійному стані і підлягають знесенню, а на їхньому місці збудують 12-поверховий житловий комплекс

на території детального плану уже ведеться будівницвто житлових комплексів "Z-119", "Погулянка", ТзОВ "Аркада". На даний час ЖК "Z119" вже збудовано, а із ЖК "Погулянка" збудовано чотири 10-поверхових секції і ведеться будівництво ще трьох 10-поверхових секцій та трьох 12-поверхових. Крім цього, у ЖК ТзОВ "Аркада" збудували сім 9-поверхових секцій та будують ще чотири 9-поверхових будинків.

Території двох львівських заводів на вулиці Зеленій планують повністю забудуватиНа проектованій території розсташований колишній завод "ЕКТІавтопром" та приміщення ВАТ "Львівського експериментального заводу", які планують реконструювати та переоблаштувати під житлову забудову. Зокрема у детальному плані зазначено, щоз дитячим садочком на 100 місць, офісами та підземним паркінгом.Також виробничий цех "Львівського експериментального заводу", який виготовляє технічне обладнання, планують реконструювати під спортивно-відпочинковий комплекс із спортивними залами, басейнами, кінотеатром, ресторанами та магазинами.Зазначено, щосадочки і спортзали - як зазвичай байки для майбутніх інвесторів