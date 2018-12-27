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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 393394395396
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:55

  akurt написав:А ось ви і не праві - через дорогу від Іпподрому Львова - то не Львів, то село Сокільники, там сільська рада така, що пальця в рот не давай - відкусять відразу і чужому не віддадуть.

Кажуть, на прикордонному переході в Ягодину зараз черги на виїзд по 8-9 годин...


http://fortpost.lviv.ua/novyny/21570-12 ... PRi1fv20P0
Схема, за якою 125,2 гектари елітної землі у зеленій зоні біля Львова обмінюють на квартири для військових, повторює ту, за якою сьогодні судять екс-командувача Нацгвардії генерала Юрія Аллерова. Брюховицька оборудка обіцяє стати в рази масштабнішою.

Якщо інвестор погодиться безкоштовно віддати 300 квартир за такою вартістю квадратного метра, то витратить на це 165 млн грн або 6,3 млн доларів. При цьому вартість 0,01 га землі на вул. Незалежності (неподалік військового містечка) у Брюховичах коштує приблизно 119 тис. грн, звідси орієнтовна вартість земельної ділянки площею 125,2 га – 1 млрд 489 млн 880 тис. грн або 60 млн доларів. Тобто фактично величезну територію у лісі біля Львова обмінюють на 300 квартир у невідомих населених пунктах по всій Україні. Вигідність такої схеми очевидна, адже витративши не таку вже й велику суму, потенційний забудовник зможе отримати величезний шматок землі в елітному районі біля Львова.


ось такі схемки шурують наші спритні дупутати і чинуші :shock: А Ви кажете - тікають :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:55

Закопаємо ще ярди людських грошей:-)

https://zaxid.net/deputati_lvivskoyi_mi ... RqBTEzGFoE
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:39

Термітники завойовуть Львів...

Території двох львівських заводів на вулиці Зеленій планують повністю забудувати
На проектованій території розсташований колишній завод "ЕКТІавтопром" та приміщення ВАТ "Львівського експериментального заводу", які планують реконструювати та переоблаштувати під житлову забудову. Зокрема у детальному плані зазначено, що споруди колишнього "ЕКТІавтопром" знаходяться в аварійному стані і підлягають знесенню, а на їхньому місці збудують 12-поверховий житловий комплекс з дитячим садочком на 100 місць, офісами та підземним паркінгом.

Також виробничий цех "Львівського експериментального заводу", який виготовляє технічне обладнання, планують реконструювати під спортивно-відпочинковий комплекс із спортивними залами, басейнами, кінотеатром, ресторанами та магазинами.

Зазначено, що на території детального плану уже ведеться будівницвто житлових комплексів "Z-119", "Погулянка", ТзОВ "Аркада". На даний час ЖК "Z119" вже збудовано, а із ЖК "Погулянка" збудовано чотири 10-поверхових секції і ведеться будівництво ще трьох 10-поверхових секцій та трьох 12-поверхових. Крім цього, у ЖК ТзОВ "Аркада" збудували сім 9-поверхових секцій та будують ще чотири 9-поверхових будинків.
https://varianty.lviv.ua/64449-terytori ... eLugROQKtk

садочки і спортзали - як зазвичай байки для майбутніх інвесторів :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:38

... ремонт можна лише розпочати))) ©®™

... ну що тут?
- окрім Джампа про львівські новини - ніхто нічого й писати/ділитись не хоче? :P

... трохи сперечались на київській гілці про вигоду/НЕвигоду закупівлі буд-матеріалу в Епіку.... - то я сюди це перетягну....

...так от по Епіку...
- справді, цемент/піноблоки/суха штукатурка/гіпси і ще багато речей - справді ДОРОЖЧЕ, ніж біля мого будинку(100м) у буд-магазині, де теж можна карточкою розрахуватись!
- АЛЕ! - В Епіку брав міжкімнатні двері/замки до них і все мені там позарізали/попідганяли...
- а ще там брав:
- плитку по акції на с/в і кухню(польську) - 3 види - вся до 200грн/м2
- клей до плитки по акції - 114гр/25кг
- ламінат ~ 200грн/м2(укр.), плити осб під нього і підложку...
- душовий підон
....шпалери з недорогих(200-300грн/рулон шириною 1м) - так ще і не вибрав, бо не було достатньої кількості рулонів....або просто - не гарні...
- а все решти/більшість йде ~ 450-600/рулон(ну і є по штуці і по-за штуку :) )


.... так що не все так однозначно!

п. с.
... електрику брав на базарі...
... сантехніку - через знайомих...Зображення
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:27

Долярчик а новоселье когда?

весь форум ждёт приглашения во Львов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:39

Ласкаво прошу!

vitaliian
...та можна вже приїзджати, бо одночасно всі не поміститесь в мою "однушку" :P
... он, бачите на останньому фото - вже й лавка(саморобна) є! :mrgreen:

... тож, ласкаво прошу! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:04

  vitaliian написав:весь форум ждёт приглашения во Львов


Підтримую.
Головне - дочекатися повного звіту про калькуляцію ремонту.
Тут цікавим є те, що люди самі своїми силами майже все роблять (син+батько), тому цікаво особливо.
Вже пролунало від пана Долярчика, що все ж таки певну частину треба робити НЕ самому:
- наприклад, бригада із 2-3 хлопців виконує всі роботи із розведення електрики за 2-3 дня.
- один фахівець укладає ламінат в такій квартирі за 1,5 дня.
- два сантехніка (сантехнік та помічник) виконують попередні роботи за 2 дня і потім - після закінчення роботи фахівця із укладення плитки - ще за 1 день закінчують.
- всі двері встановлюють фахівці за 1 день (принаймні, "Папа Карло").
- найдовше - то а) роботи із стінами та гіпсокартоном; б) укладення плитки.

Ще буде цікавий момент із меблями... Ціни на меблі зараз жахливі... Диван-кроваті та просто двоспальні кроваті із матрацем - по 30 000 - 35 000 гривень...
Може, пан Долярчик спіймає акції якісь...
Кухні від Black Red White або від приватного майстра монтують теж за 1 день...

Такий фінансовий звіт буде особливо цікавим, бо за моїми спостереженнями ціни за "роботу" виросли у Львові у порівняні з 2016 роком - за 3 роки - в 3 рази...
За моїми даними, на сьогодні:
- бюджетний ремонт та комплектація квартири під орендарів - мінімум 7 000 доларів.
- нормальний ремонт та комплектація "для себе" - 15 000 - 17 000 доларів.

Коли пан Долярчик відсвяткує "Входини" та відпочине - саме тоді почне думати про лендлордство... "Друга серія" для нас теж буде цікавою...
Бо вже буде мати великий - якщо не сказати - "величезний" - досвід...
Таким чином, пан Долярчик: працюйте. Не спішіть, але закінчуйте, та готуйте для нас цікавий звіт...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Выхожу на такие же суммы по 1 комнатной. Делаешь сам 6000-7000 у.е., привлекаешь специалистов минимум 10000 у.е.
Takona
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 20:59

Приятно знать, что на форуме есть настоящие и правдивые практики и специалисты.
Ей Богу, уже устал отбиваться от дилетантов и неучей...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
akurt
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