Bolt написав:Забудують базар біля стадіону Україна:
https://zaxid.net/na_mistsi_bazaru_bily ... k_n1485974
... давно пора - він там давно "неліквід"....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:23
... давно пора - він там давно "неліквід"....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:26
Скоро і Південний забудують...
Додано: Чет 25 лип, 2019 07:29
новий житловий квартал із офісами, висотність яких сягатиме 18 поверхів.
Всього у будинках буде 776 квартир на майже 2,5 тис. мешканців. Офіси та житло будуватимуть за кошти інвестора, а облаштувати проектовані вулиці та заїзди мають за кошти міста.
там й так такі вузенькі малопроїзні вулиці...
знищать зелені насадження
козловський рулить Львовом...
Додано: Чет 25 лип, 2019 07:30
південний уже давно напівтруп-пусті коридори-нори, покупців катма.
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:45
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Читав нині у FB, що вілла на перехресті Сахарова/Горбачевського, де був офіс Фарлепа піде під знос і будуть там щось більше будувати.
Коли той Садовий нажереться?
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... роблять мега-мега-мегаполіс
- може, по-трохи, буде багато "скляних вітражно-панорамних" високоповерхівок 20+ поверхів і будемо рухатись у напрямку Нью-Йорку?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:18
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:30
1. Дуже гарний будинок. Тему уже давно мусолять, може передумають...
2. Поки не посадять із конфіскацією усього награбовано і записаного на жінку і всю родину..
Додано: Чет 25 лип, 2019 16:15
....ну, з часом можливо побудують "трасу на стовпах", або під землею(довкола міста).....
- ну, чи "повітряні/летючі" автівки
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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