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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:23

  Bolt написав:Забудують базар біля стадіону Україна:
https://zaxid.net/na_mistsi_bazaru_bily ... k_n1485974

... давно пора :roll: - він там давно "неліквід"....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:26

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Забудують базар біля стадіону Україна:
https://zaxid.net/na_mistsi_bazaru_bily ... k_n1485974

... давно пора :roll: - він там давно "неліквід"....

Скоро і Південний забудують...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 07:29

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Забудують базар біля стадіону Україна:
https://zaxid.net/na_mistsi_bazaru_bily ... k_n1485974

... давно пора :roll: - він там давно "неліквід"....


новий житловий квартал із офісами, висотність яких сягатиме 18 поверхів.
Всього у будинках буде 776 квартир на майже 2,5 тис. мешканців. Офіси та житло будуватимуть за кошти інвестора, а облаштувати проектовані вулиці та заїзди мають за кошти міста.

там й так такі вузенькі малопроїзні вулиці... :shock:
знищать зелені насадження

козловський рулить Львовом...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 07:30

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:Забудують базар біля стадіону Україна:
https://zaxid.net/na_mistsi_bazaru_bily ... k_n1485974

... давно пора :roll: - він там давно "неліквід"....

Скоро і Південний забудують...


південний уже давно напівтруп-пусті коридори-нори, покупців катма.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Читав нині у FB, що вілла на перехресті Сахарова/Горбачевського, де був офіс Фарлепа піде під знос і будуть там щось більше будувати.
Коли той Садовий нажереться?
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... роблять мега-мега-мегаполіс :)
- може, по-трохи, буде багато "скляних вітражно-панорамних" високоповерхівок 20+ поверхів і будемо рухатись у напрямку Нью-Йорку? ;) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:18

  Долярчик написав:... роблять мега-мега-мегаполіс :)
...будемо рухатись... ;) :)

Будемо стояти в таких корках, що нинішні будуть здаватися дитячою забавкою :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:30

  yurko81 написав:Читав нині у FB, що вілла на перехресті Сахарова/Горбачевського, де був офіс Фарлепа піде під знос і будуть там щось більше будувати.
Коли той Садовий нажереться?


1. Дуже гарний будинок. Тему уже давно мусолять, може передумають...
2. Поки не посадять із конфіскацією усього награбовано і записаного на жінку і всю родину..
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:15

  Bolt написав:
  Долярчик написав:... роблять мега-мега-мегаполіс :)
...будемо рухатись...

Будемо стояти в таких корках, що нинішні будуть здаватися дитячою забавкою :(

....ну, з часом можливо побудують "трасу на стовпах", або під землею(довкола міста).....
- ну, чи "повітряні/летючі" автівки :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 394395396397
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