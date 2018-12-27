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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:43

На вул. Ярославенка відразу поруч із парком «Залізна вода» хочуть збудувати новий житловий будинок
Розроблений детальний план території (ДПТ) охоплює ділянку площею 3,1 га, із яких 0,34 га – це територія парку «Залізна вода». Ці землі входять в історичний ареал Львова. Сьогодні тут розташована в основному садибна та малоповерхова забудова кінця XIX – початку XX століття.
Планують звести житловий будинок терасного типу на 4-7 поверхів. Він починатиметься біля існуючого двоповерхового садибного будинку на вул. Ярославенка, 11-Б і завершуватиметься поруч із новозбудованою багатоповерхівкою на вул. Ярославенка, 21.
https://portal.lviv.ua/news/2019/07/25/ ... yvCyTGi63I

там уже утворюються провалля...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:43

можна прикупити:-)

Санаторій "Львів" у Брюховичах хочуть продати за 1,2 мільйона для створення житлового комплексу


Колишній оздоровчий комплекс у Брюховичах хочуть продати під "інвестиційний проект".

Відповідне оголошення було опубліковане на ОLX.

"Елітній земельній ділянці у Львівській області (Має унікальні природні умови для реалізації проекту). На ньому планується розміщення заміського комплексу, який реалізує всі переваги життя в оточенні природи, але при цьому зберігає міський комфорт.

Це сучасне місто в лісі з продуманою інфраструктурою, з штучними і природними водоймами.

Земельна ділянка, загальною площею - 4 га; Місцезнаходження: Львівська область, смт. Брюховичі, вулиця Курортна 8. Підписаний договір оренди на 47 років", - йдеться у оголошенні.
http://forpost.lviv.ua/novyny/21861-san ... rq5uvg4S_g[url=[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c83ad02a24413b8e1487f96319d43a92]Зображення[/url]
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:33

Компанія Козловського збудує 20-ти поверхові готелі на перехресті Стрийська-Наукова
На території кварталу також передбачили спортивно-офісний центр, ресторани, ТРЦ, паркінг та озеро.


Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови ТзОВ"Агенція "Європростір" на будівництво нового кварталу на перехресті вулиць Стрийська-Наукова. Тут збудують спортивно-офісний центр, два готелі, ресторани та торгово-розважальний центр.
Квартал збудують на території загальною площею 3,2 га. Як йдеться у матеріалах виконкому 1,1170 га виділили під спортивно офісний центр та заклади громадського харчування, а 1,3348 га займуть об’єкти туристичної інфраструктури та два апарт-готелі, також на на 0,2121 га планують збудувати ТРЦ з закладами торгівлі та кафе, для якого виділили ще 0,5574 га для паркінгу.
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