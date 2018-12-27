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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 395396397398
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:43

На вул. Ярославенка відразу поруч із парком «Залізна вода» хочуть збудувати новий житловий будинок
Розроблений детальний план території (ДПТ) охоплює ділянку площею 3,1 га, із яких 0,34 га – це територія парку «Залізна вода». Ці землі входять в історичний ареал Львова. Сьогодні тут розташована в основному садибна та малоповерхова забудова кінця XIX – початку XX століття.
Планують звести житловий будинок терасного типу на 4-7 поверхів. Він починатиметься біля існуючого двоповерхового садибного будинку на вул. Ярославенка, 11-Б і завершуватиметься поруч із новозбудованою багатоповерхівкою на вул. Ярославенка, 21.
https://portal.lviv.ua/news/2019/07/25/ ... yvCyTGi63I

там уже утворюються провалля...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:43

можна прикупити:-)

Санаторій "Львів" у Брюховичах хочуть продати за 1,2 мільйона для створення житлового комплексу


Колишній оздоровчий комплекс у Брюховичах хочуть продати під "інвестиційний проект".

Відповідне оголошення було опубліковане на ОLX.

"Елітній земельній ділянці у Львівській області (Має унікальні природні умови для реалізації проекту). На ньому планується розміщення заміського комплексу, який реалізує всі переваги життя в оточенні природи, але при цьому зберігає міський комфорт.

Це сучасне місто в лісі з продуманою інфраструктурою, з штучними і природними водоймами.

Земельна ділянка, загальною площею - 4 га; Місцезнаходження: Львівська область, смт. Брюховичі, вулиця Курортна 8. Підписаний договір оренди на 47 років", - йдеться у оголошенні.
http://forpost.lviv.ua/novyny/21861-san ... rq5uvg4S_g[url=[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c83ad02a24413b8e1487f96319d43a92]Зображення[/url]
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:33

Компанія Козловського збудує 20-ти поверхові готелі на перехресті Стрийська-Наукова
На території кварталу також передбачили спортивно-офісний центр, ресторани, ТРЦ, паркінг та озеро.


Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови ТзОВ"Агенція "Європростір" на будівництво нового кварталу на перехресті вулиць Стрийська-Наукова. Тут збудують спортивно-офісний центр, два готелі, ресторани та торгово-розважальний центр.
Квартал збудують на території загальною площею 3,2 га. Як йдеться у матеріалах виконкому 1,1170 га виділили під спортивно офісний центр та заклади громадського харчування, а 1,3348 га займуть об’єкти туристичної інфраструктури та два апарт-готелі, також на на 0,2121 га планують збудувати ТРЦ з закладами торгівлі та кафе, для якого виділили ще 0,5574 га для паркінгу.Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:01

На території львівського мотозаводу хочуть збудувати готельний комплекс та житловий будинок
Садибну забудову на площі 0,25 га планують зберегти.
Територія детального плану охоплює 19,9 га. Вона обмежена залізницею, вулицею Городоцькою та Гречаною. Нині тут розташовані склади, садові кооперативи та індивідуальні офіси.

Середня поверховість забудови становитиме 9 поверхів, а максимальна висота – 14 поверхів. Крім готелів, на території ДПТ запланували 5-поверховий житловий будинок на 17 квартир. Під будівлями облаштують підземний паркінг.
http://tvoemisto.tv/news/na_terytorii_l ... 01976.html
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Де та вся прорва народу буде працювати о_0 ?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:43

  Bolt написав:Де та вся прорва народу буде працювати о_0 ?!

Ну от яка тобі різниця?
sailed
 
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