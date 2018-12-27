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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:49

  Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.


400$ на Сихові де пропозиція вища ,дуже добре домовилися
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:17

Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.
Bolt
 
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