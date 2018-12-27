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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:49
Bolt написав:
Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.
400$ на Сихові де пропозиція вища ,дуже добре домовилися
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Ethereum
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:17
Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.
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Bolt
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Додано: Вів 30 лип, 2019 21:00
Bolt написав:
Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.
Я теж таке готую поки що)) Не слухаю всяких базік зза Чорного моря
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Ethereum
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Додано: Вів 30 лип, 2019 21:46
Ethereum написав: Bolt написав:
Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.
Я теж таке готую поки що)) Не слухаю всяких базік зза Чорного моря
Зара ще спадкову двушку під оренду роблю , там вже мегажлоб ремонт буде.Акційна плитка по 100грн за метр та ламінат по 200.Щоб не шкода було сдавати.
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Bolt
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Додано: Вів 30 лип, 2019 22:45
Bolt написав: Ethereum написав: Bolt написав:
Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.
Я теж таке готую поки що)) Не слухаю всяких базік зза Чорного моря
Зара ще спадкову двушку під оренду роблю , там вже мегажлоб ремонт буде.Акційна плитка по 100грн за метр та ламінат по 200.Щоб не шкода було сдавати.
Як під здачу то може і правильно. Лофт і вперед. Перша здача найкраща))
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Ethereum
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Додано: Сер 31 лип, 2019 05:36
Bolt написав:
Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.
Чистими без комуналу?
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