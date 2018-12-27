400$ на Сихові де пропозиція вища ,дуже добре домовилися
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:49
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:17
Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:00
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:46
Зара ще спадкову двушку під оренду роблю , там вже мегажлоб ремонт буде.Акційна плитка по 100грн за метр та ламінат по 200.Щоб не шкода було сдавати.
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:45
Як під здачу то може і правильно. Лофт і вперед. Перша здача найкраща))
Додано: Сер 31 лип, 2019 05:36
Чистими без комуналу?
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Додано: Сер 31 лип, 2019 08:32
Львів’яни збирають підписи, щоб зупинити транспортний колапс на Сихові
вирішення проблеми можливе, якщо :
зробити дорогу, яка з’єднає вул. Хоткевича та вул. Скрипника;
громадський транспорт пустити по боковій дорозі, яка йде паралельно до центральної дороги просп. Червоної Калини;
на проспекті Червоної Калини облаштувати смуги для повороту ліворуч на перехрестях просп. Червоної Калини з вул. Скрипника та Хоткевича.
Варто додати, що петицію зареєстрували після того, як міський голова Львова Андрій Садовий та керівниця Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк проігнорованого звернення від громадськості.
Зокрема, у колективному зверненні йшлося, що за останні два роки суттєво збільшилась кількість ДТП на відрізку дороги по проспекті Червоної Калини. Основна причина – збільшення кількості транспорту, що рухається цією дорогою. У зв’язку з цим, мешканці Сихова просили міського голову Львова передбачити в бюджеті кошти на будівництво дороги, відповідно до генплану міста, яка з’єднає вулиці Хоткевича та Скрипника.
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