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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 396397398399
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:49

  Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.


400$ на Сихові де пропозиція вища ,дуже добре домовилися
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:17

Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:00

  Bolt написав:Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.


Я теж таке готую поки що)) Не слухаю всяких базік зза Чорного моря :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:46

  Ethereum написав:
  Bolt написав:Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.


Я теж таке готую поки що)) Не слухаю всяких базік зза Чорного моря :D

Зара ще спадкову двушку під оренду роблю , там вже мегажлоб ремонт буде.Акційна плитка по 100грн за метр та ламінат по 200.Щоб не шкода було сдавати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:45

  Bolt написав:
  Ethereum написав:
  Bolt написав:Ремонт під себе робився.Шкода будь-кому сдавати було. Тож два роки порожня стояла.Сдали знайомим знайомих.ІТ.


Я теж таке готую поки що)) Не слухаю всяких базік зза Чорного моря :D

Зара ще спадкову двушку під оренду роблю , там вже мегажлоб ремонт буде.Акційна плитка по 100грн за метр та ламінат по 200.Щоб не шкода було сдавати.


Як під здачу то може і правильно. Лофт і вперед. Перша здача найкраща))
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 05:36

  Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.

Чистими без комуналу?
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:32

Львів’яни збирають підписи, щоб зупинити транспортний колапс на Сихові

вирішення проблеми можливе, якщо :

зробити дорогу, яка з’єднає вул. Хоткевича та вул. Скрипника;
громадський транспорт пустити по боковій дорозі, яка йде паралельно до центральної дороги просп. Червоної Калини;
на проспекті Червоної Калини облаштувати смуги для повороту ліворуч на перехрестях просп. Червоної Калини з вул. Скрипника та Хоткевича.

Варто додати, що петицію зареєстрували після того, як міський голова Львова Андрій Садовий та керівниця Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк проігнорованого звернення від громадськості.

Зокрема, у колективному зверненні йшлося, що за останні два роки суттєво збільшилась кількість ДТП на відрізку дороги по проспекті Червоної Калини. Основна причина – збільшення кількості транспорту, що рухається цією дорогою. У зв’язку з цим, мешканці Сихова просили міського голову Львова передбачити в бюджеті кошти на будівництво дороги, відповідно до генплану міста, яка з’єднає вулиці Хоткевича та Скрипника.

https://portal.lviv.ua/news/2019/07/30/ ... -na-syhovi
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.

Чистими без комуналу?

Чистими.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:35

  Bolt написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.

Чистими без комуналу?

Чистими.


дехто доказував, що 2кімнатну за 14-15 тис здають, а тут 3кімнатна в реалі за 10тис :?
jump
 
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