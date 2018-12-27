Долярчик написав:
...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!
- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?
Дякую!
п. с.
.... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:
1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )
2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки!
...отаке....
- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™
п. с.
...от, ніби, я, від простого пересічного роботяги "відірвався", але до "лендлорда" ще(покищо) не дотягнув... - а так, то би мав що продати і гайда під тепле сонечко Туреччини
- а так, то, навіть, не знаю, що самому собі порадити...?
[/quote]
п. с. 2
...ну і ремонт - триває!
(як бачите, на підлозі вже плитка покладена! )