Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
.... перетяну з іншої гілки - може тут якісь свіжі думки/поради будуть.....
Долярчик написав:
akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...
...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити - пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу? ... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той! - чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок? Дякую!
п. с. ...от, ніби, я, від простого пересічного роботяги "відірвався", але до "лендлорда" ще(покищо) не дотягнув... - а так, то би мав що продати і гайда під тепле сонечко Туреччини - а так, то, навіть, не знаю, що самому собі порадити...? [/quote]
п. с. 2 ...ну і ремонт - триває! (як бачите, на підлозі вже плитка покладена! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.
Чистими без комуналу?
Чистими.
дехто доказував, що 2кімнатну за 14-15 тис здають, а тут 3кімнатна в реалі за 10тис [/quote]
Ну так чешка там коштує 40К. Як можна її здати за 15. Це не новобуд+ ЦО 400$ чим погано? І не треба їхати Туркестан.[/quote] Даю пропозицію. Є спадкова чешка вул.Скорини (Стрийська-Наукова). Можу продати разом з орендарем. 2 кімн. Роздільні, 50кв., ремонт санітарна побілка! 36000. Можемо зробити відтермінування. Можу допомогти з кредитом. Реально ця хата пару років висіла і хіба пару реальних клієнтів! Решта-ріелтори щомісяця). Покритикуйте варіант!