Долярчик написав:

akurt написав: - з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"... - з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?Дякую!п. с..... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки!...отаке....- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™