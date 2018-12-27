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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 12:52

... ліричний відступ від нерухомості))

.... перетяну з іншої гілки - може тут якісь свіжі думки/поради будуть.....
  Долярчик написав:
  akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...

...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити :)
- пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу?
... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той!
- чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок?
Дякую!

п. с.
.... бо, в майбутньому, в мене буде лише ДВА варіанти що-до мого мікро-бізнесу/зайнятості:
1) - якщо бізнес НЕ буде занепадати, а буде триматись "на плаву" - то я просто збільшу собі кількість вихідних(наприклад 2-3дні/тиждень) і буду його "тримати" й далі.(бо,для мене вихідні, за останні 10 років, стали на вагу золота! )
2) - якщо мій бізнес "опуститься" до рівня середньої зарплати по Україні(скільки там зараз 11тис.грн? ) - тобто, якщо він мені буде приносити отакий прибуток, то я плюну і закрию його - роздавши весь товар різним конкурентам за копійки!
...отаке....
- але, що не робиться - робиться на краще! ©®™ :)


п. с.
...от, ніби, я, від простого пересічного роботяги "відірвався", але до "лендлорда" ще(покищо) не дотягнув... - а так, то би мав що продати і гайда під тепле сонечко Туреччини :)
- а так, то, навіть, не знаю, що самому собі порадити...? :roll:
[/quote]

п. с. 2
...ну і ремонт - триває! :)
(як бачите, на підлозі вже плитка покладена! )
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:09

  Ethereum написав:
  jump написав:
  Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.

Чистими без комуналу?

Чистими.


дехто доказував, що 2кімнатну за 14-15 тис здають, а тут 3кімнатна в реалі за 10тис :?[/quote]

Ну так чешка там коштує 40К. Як можна її здати за 15. Це не новобуд+ ЦО
400$ чим погано? І не треба їхати Туркестан.[/quote]


Даю пропозицію. :lol: Є спадкова чешка вул.Скорини (Стрийська-Наукова). Можу продати разом з орендарем.
2 кімн. Роздільні, 50кв., ремонт санітарна побілка!
36000. Можемо зробити відтермінування. Можу допомогти з кредитом.
Реально ця хата пару років висіла і хіба пару реальних клієнтів!
Решта-ріелтори щомісяця).
Покритикуйте варіант!
athena1
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:57

  Ethereum написав:Bolt"]Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.
Чистими без комуналу?
Чистими.

дехто доказував, що 2кімнатну за 14-15 тис здають, а тут 3кімнатна в реалі за 10тис :?


Ну так чешка там коштує 40К. Як можна її здати за 15. Це не новобуд+ ЦО
400$ чим погано? [/quote]

Навпаки! це прекрасна ціна, думав не більше 7-8+комуналь

просто порівняв те, що описували інші і реальну здачу від дописувача
jump
 
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  #<1 ... 397398399400
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