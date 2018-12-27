Додано: Вів 06 сер, 2019 12:43

У Львові можуть заборонити нове будівництво через застарілий генплан міста

В Україні планують ввести мораторій на нову забудову, якщо міста не оновлять чинні генплани до кінця 2020 року.



Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.



Станом на сьогодні жодне з великих міст України не внесло зміни до своїх генеральних планів згідно з новими нормами щодо планування і забудови територій. Саме тому в Мінрегіонбуді пропонують ввести мораторій на нову забудову, якщо до кінця 2020 року чинні геплани не будуть оновлені.



"Ми хочемо розробити мораторій: якщо міста не ввели ці зміни, вони не мають права будувати. Якщо немає змін до генплану, то, наприклад, Київ всі зміни може робити через Кабінет Міністрів України. Якщо ми беремо місто у регіонах, тоді це місто повинно вийти на обласний рівень" – наголосив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.



За його словами, у нових будівельних нормах з’явилися такі поняття, як "блакитні лінії" забудови, які регулюють висотність у містах, "зелені лінії", які забороняють забудову в ландшафтних зонах, а також введено граничні показники щільності населення мікрорайону: 150-450 осіб на гектар, які допускається перевищувати лише в найбільших українських містах максимально на 20%, тобто до 540 осіб на гектар.



Нагадаємо, у червні цього року депутати підтримали електронну петицію про коригування генерального плану Львова. Автор петиції наголошував, що генплан Львова жодного разу не коригувався з 2010 року, а розроблявся він ще у 2008 році, тому сьогодні у місті є багато колапсів із транспортною інфраструктурою, забудовами тощо.