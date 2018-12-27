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.... перетяну з іншої гілки - може тут якісь свіжі думки/поради будуть.....
Долярчик написав:
akurt написав:- з вересня буде в гостях подружка жінки - хоче виходити із бізнеса, бо ті магазини вже "задрали"...
...ну кого, як не Долярчика, це речення могло зацікавити - пане Акурт, як не забудете, то розпитаєте ту жіночку, ЯК САМЕ вона планує виходити з того бізнесу? ... бо, якщо це продукти - то тут ЛЕГКО, а от якщо одяг/взуття і т. п. - то тут гемор ще той! - чи вона просто плюне і віддасть все це(весь товар) комусь за пару копійок? Дякую!
п. с. ...от, ніби, я, від простого пересічного роботяги "відірвався", але до "лендлорда" ще(покищо) не дотягнув... - а так, то би мав що продати і гайда під тепле сонечко Туреччини - а так, то, навіть, не знаю, що самому собі порадити...? [/quote]
п. с. 2 ...ну і ремонт - триває! (як бачите, на підлозі вже плитка покладена! )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Bolt написав:Вісті з полів .Нарешті моя трьошка на пСихові пішла в оренду за 10к.
Чистими без комуналу?
Чистими.
дехто доказував, що 2кімнатну за 14-15 тис здають, а тут 3кімнатна в реалі за 10тис [/quote]
Ну так чешка там коштує 40К. Як можна її здати за 15. Це не новобуд+ ЦО 400$ чим погано? І не треба їхати Туркестан.[/quote]
Даю пропозицію. Є спадкова чешка вул.Скорини (Стрийська-Наукова). Можу продати разом з орендарем. 2 кімн. Роздільні, 50кв., ремонт санітарна побілка! 36000. Можемо зробити відтермінування. Можу допомогти з кредитом. Реально ця хата пару років висіла і хіба пару реальних клієнтів! Решта-ріелтори щомісяця). Покритикуйте варіант!
У Львові можуть заборонити нове будівництво через застарілий генплан міста В Україні планують ввести мораторій на нову забудову, якщо міста не оновлять чинні генплани до кінця 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Станом на сьогодні жодне з великих міст України не внесло зміни до своїх генеральних планів згідно з новими нормами щодо планування і забудови територій. Саме тому в Мінрегіонбуді пропонують ввести мораторій на нову забудову, якщо до кінця 2020 року чинні геплани не будуть оновлені.
"Ми хочемо розробити мораторій: якщо міста не ввели ці зміни, вони не мають права будувати. Якщо немає змін до генплану, то, наприклад, Київ всі зміни може робити через Кабінет Міністрів України. Якщо ми беремо місто у регіонах, тоді це місто повинно вийти на обласний рівень" – наголосив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
За його словами, у нових будівельних нормах з’явилися такі поняття, як "блакитні лінії" забудови, які регулюють висотність у містах, "зелені лінії", які забороняють забудову в ландшафтних зонах, а також введено граничні показники щільності населення мікрорайону: 150-450 осіб на гектар, які допускається перевищувати лише в найбільших українських містах максимально на 20%, тобто до 540 осіб на гектар.
Нагадаємо, у червні цього року депутати підтримали електронну петицію про коригування генерального плану Львова. Автор петиції наголошував, що генплан Львова жодного разу не коригувався з 2010 року, а розроблявся він ще у 2008 році, тому сьогодні у місті є багато колапсів із транспортною інфраструктурою, забудовами тощо.
Ethereum написав: Ну так чешка там коштує 40К. Як можна її здати за 15. Це не новобуд+ ЦО 400$ чим погано? І не треба їхати Туркестан.
Даю пропозицію. Є спадкова чешка вул.Скорини (Стрийська-Наукова). Можу продати разом з орендарем. 2 кімн. Роздільні, 50кв., ремонт санітарна побілка! 36000. Можемо зробити відтермінування. Можу допомогти з кредитом. Реально ця хата пару років висіла і хіба пару реальних клієнтів! Решта-ріелтори щомісяця). Покритикуйте варіант!
27куо, ваше оформлення. Якщо не перший, не останній, нормальні документи і без боргів за комунальні.
Власники квартир в ЖК "Велика Британія" (4 черга) Львів
В листопаді 2018 року Р. Мельник взяв на себе зобов`язання сплатити 25% річних штрафу за протермінування здачі будинку та 100% готовності квартир, починаючи вже з 01.07.2019. Але у Ріел 100500 разів відбулась підміна і дат, і понять: з 1 липня, можливо, нарахують 25% за протермінування лише деяких бмр, оскільки паркінг, прибудинкову та мзк забудовник переніс для себе безкоштовно. За протермінування сертифікату, можливо, нарахують 10% річних, вже від завтра 05.08.2019 , бо інформації про сертифікат на сайті ДАБІ немає . Але станом на 04.08.2019 про 100% готовність квартир годі й говорити - вони й досі не готові, оскільки фізична наявність матеріалів в будинку не означає факктичної правильності їх монтажу (яскравй приклад - криво наклеєна плитка в мзк). Особисто в нашій квартирі кривизна стін сягає до 27 мм (!) в одній площині при допуску до 5 мм, про що під час прийому керівник проекту сказав, що "на око (!) стіни рівні" і "я вже бачу, що все в межах допуску", не охотно вніс наші зауваження до акту і повідомив, що ми (!) "маємо самостійно скласти розгортку квартири з недоліками" для ріелівських підрядників (направді це фірма керівника проекту). Але я така стерво, що цього Ріел не подарую, а разом з тим не викикну додаткових мінімум 80 тис. грн. на штукатурення стін за дбн, а не на око, оскільки об`єми гівна, халтури та змарнованих (?) матеріалів на цьому об`єкті вражає.Тож, обіцянка - цяцянка до тих пір, поки не виникає в ній потреба.
Ethereum написав: Ну так чешка там коштує 40К. Як можна її здати за 15. Це не новобуд+ ЦО 400$ чим погано? І не треба їхати Туркестан.
Даю пропозицію. Є спадкова чешка вул.Скорини (Стрийська-Наукова). Можу продати разом з орендарем. 2 кімн. Роздільні, 50кв., ремонт санітарна побілка! 36000. Можемо зробити відтермінування. Можу допомогти з кредитом. Реально ця хата пару років висіла і хіба пару реальних клієнтів! Решта-ріелтори щомісяця). Покритикуйте варіант!
27куо, ваше оформлення. Якщо не перший, не останній, нормальні документи і без боргів за комунальні.
Щось Ви мало ціните на аукціоні. Я Дам 28 УО. Оформлення йде пополам або покупця по львівськи. Інакше це по жидовськи.))