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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Так здача чи продаж квартири? Тому що я зараз маю бажання купити квартиру. Шукую щось у різних каталогах https://vn.com.ua/ua/catalog/lvovskaya-oblast/lvov але це тяжко обирати. Якщо ви продаєте квартиру, то мені цікаво, а якщо просто сдаєте, то ні... Назнімалася вже)
kmalvina71
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 14:17

  kmalvina71 написав:Так здача чи продаж квартири? Тому що я зараз маю бажання купити квартиру. Шукую щось у різних каталогах https://vn.com.ua/ua/catalog/lvovskaya-oblast/lvov але це тяжко обирати. Якщо ви продаєте квартиру, то мені цікаво, а якщо просто сдаєте, то ні... Назнімалася вже)


чергова реклама новобудов 8) ?

У найближчі 6 місяців обсяги будівництва житла в Україні можуть скоротитися на 30%.

Таку думку висловила співзасновниця "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей.

За словами фахівчині, новому очільнику Мінрегіонбуду разом з новою командою потрібен буде час для того, щоб ввійти в курс розпочатих реформ.

Окрім цього, не виключено, що через зміну влади значна кількість забудовників будуть змушені відкласти реалізацію власних проектів на невизначений час.

Понад 30% проектів по всій Україні, старт реалізації яких був запланований на III-IV квартал цього року, можуть бути відкладені через зміну керівництва профільного Міністерства. Стагнація на ринку будівництва може призвести до значних бюджетних недоотримань. У разі скорочення обсягів будівництва на 30%, держбюджет в цьому році недоотримає від 2 до 3 млрд. гривень", - зауважила вона.

Соловей наголосила, що наразі українському ринку будівництва дуже важливо розуміти, чи продовжуватимуться розпочаті реформи, особливо в царині реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції та впровадження жорстких і водночас необхідних обмежувальних норм щодо будівництва в щільно забудованих житлових масивах, у центральних частинах українських міст.

На її погляд, новий очільник Міністерства, перш за все, повинен бути призначений не за партійним принципом, а за рівнем фахової підготовки, розуміння проблем ринку та його спроможності продовжувати розпочаті реформи.

"Нова Верховна Рада складається із дуже потужного будівельного лобі. Проте зараз існує багато сумнівів щодо того, чи лобіюватимуть народні обранці інтереси галузі, чи зосередяться виключно на інтересах власного бізнесу. Саме тому і новий профільний міністр, і голова парламентського комітету мають бути поза великим бізнесом, але фахівцями ринку", - сказала вона.

Соловей звернула увагу на те, що на ринку будівництва житла існують побоювання щодо згортання розпочатих реформ.

"Ринок міг запропонувати президенту кілька кандидатів - незаангажованих фахівців, що мають досвід, хист та змогли б взяти на себе відповідальність за реформування будівництва. Ринок навряд чи готовий до політичних намісників, далеких від галузі, що виконуватимуть лише чиїсь вказівки та працюватимуть задля вузькокорпоративних цілей", - підсумувала Соловей.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
  fis написав:Які перспективи здачі кавалєрки на першому поверсі, 15 м, біля політеху недалеко? Які думки?


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Як Ваші успіхи у продаванні квартири з терасою? Ціну пам’ятаю 8)

дзвінки/перегляди?

Ні, ще не виставляв. Після відпочинку планую.




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fis
 
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  #<1 ... 398399400401
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