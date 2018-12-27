Додано: Чет 08 сер, 2019 08:35

Розміщення нового будівництва та розселення населення пропонувалося:

- північний напрямок - р-н Збоїща, на території зайнятій переважно самовільними колективними садами; р-н Варшавської - за рахунок винесення декількох виробничих об‘єктів і колективних садів;

- північно-західний напрямок - завершення забудови р-ну Рясне-2, формування нового р-ну Рясне-3 на вільних від забудов територіях і за рахунок винесення колективних садів; район Левандівка - ущільнення існуючої забудови, будівництво на вільних територіях;

- східний напрямок - завершення забудови р-ну Лисеничі на вільних від забудови територіях і за рахунок винесення колективних садів;

- південно-східний напрямок - формування нового району по вул. Зеленій, Дж. Вашингтона за рахунок винесення складів і виробничих об‘єктів;

- південний напрямок - забудова вільних ділянок в районі іподрому і танкового заводу, ущільнення існуючої забудови р-ну Сихів;

передбачалося вибіркове будівництво по всій території міста за рахунок ущільнення існуючої забудови, особливо в районах, які були сформовані в 60-80 роках, шляхом винесення військових частин і виробничих об‘єктів.

При такому житловому будівництві водночас планувався й потужний розвиток вулично-дорожньої мережі з будівництвом двох внутрішніх кільцевих магістралей та низкою багаторівневих транспортних розв‘язок, спорудження транспортно-перехоплюючих вузлів і системи багаторівневих паркінгів, облаштування парків, скверів, значні інвестиції в інженерію міста тощо. Також генеральним планом передбачалося створення містобудівної системи «Великий Львів», тобто збільшення території міста за рахунок приєднання до Львова 26-ти навколишніх населених пунктів.

Тепер коротко про те, що відбулося насправді. Насправді - це катастрофа. З моменту затвердження генерального плану вже збудовано й розпочато будівництво приблизного тих самих, ним і передбачених, шести з гаком мільйонів квадратних метрів житла.

серед основних першочергових містобудівних заходів, генеральним планом передбачався розвиток магістральної вуличної мережі, а саме:



1. Будівництво окремих ділянок внутрішнього транспортного кільця (продовження вул. Луганської) від вул. Стрийської до вул. Городоцької.

2. Будівництво вул. Ряшівської з транспортними розв‘язками, як продовження Стрийської-Наукової.

3. Транспортна розв‘язка Наукова - Стрийська, з облаштуванням кільця та організацією транспортного руху в підземному й надземному рівнях.

4. Транспортна розв‘язка Наукова - Кн. Ольги у вигляді видовженого «листка конюшини».

5. Будівництво (продовження) вул. Вернадського через Сихів до вул. Пасічної.

6. Будівництво (продовження) вул. Кн. Ольги до вул. Стрийської та з‘єднання її з вул. Вернадського.

7. Завершення будівництва внутрішнього транспортного кільця та низки транспортних розв‘язок.



Не важко пересвідчитись, що нічого з цього першочергово так і не виконано.

Значна частина житла будується не там, де було передбачено генпланом, і часто в місцях, забудова яких практично унеможливлює реалізацію деяких критично важливих для міста проектів.

І це ще не все! Частина житла будується на карстових порожнинах, які ніхто не досліджував уже понад двадцять років, і з сумнівної якості матеріалів. Не дай Бог маленький замлетрус, і цілі будинки можуть посипатися або піти під землю. Про переущільнення, погіршення санітарних умов, обхід містобудівних норм, шахрайство з погодженнями (будують квартал - погоджують по одному будинку) - немає сенсу й писати.



Ця шалена корупція прикривається правоохоронними органами, яким, коштом громади міста, організоване злочинне угрупування ім. Садового щедро роздає квартири в незаконних навобудовах. І всім це відомо. І ручному виконкомові, і державним органам, і депутатам. І всі в долі або в темі

Нинішнє житлове будівництво - це велика фінансова піраміда, надута зовні фінансова бульбашка, елемент гібридної війни для знищення найбільшого проукраїнського міста. Хто ці сотні тисяч потенційних членів львівської громади? Мільйони квадратних метрів новобудов практично всі викуповуються. Ким? Хто підігріває цей ринок, який неминуче впаде? Вдумайтесь: кожна нова новобудова понижує ціну житла в навколишніх будинках, бо збільшує навантаження на інфраструктуру та погіршує життєвий простір, роблячи непривабливими для життя цілі райони, а відтак і все місто! Житло - це пасив! Активом воно стає лише як об‘єкт оренди. Ринок оренди теж не безмежний, відтак пасиви будуть скидати, а інвестувати в сумнівної якості для проживання житло - ніхто не буде. На тлі розпочаого будівництва нових сотень тисяч метрів жила, такий процес призведе до обвалу ринку, появи недобудованих, частково заселених і невведених в експлуатацію будинків. Скажу по-секрету: це може відбутися за командою тих, хто нині підігріває цей ринок. І ще одне. Якщо заводи чи якісь інші об‘єкти надаються на заміщення функцій, то житло є житлом, і знести його при появі реальних власників квартир - практично неможливо…

Львів‘янам про знищення їхнього міста.Корупційна забудова буквально кожного вільного клаптика території, закоркованість міста, катастрофічний брак у нім простору та свіжого повітря, різке збільшення російської мови у побутовому використанні, недолугі спроби міських посадовців нав‘язати львів‘янам якісь модні фішки, на кшталт інтегрованої концепції розвитку, та все нові й нові стратегічні документи і програми на тлі руйнування історичного середовища - це все взаєпов’язані елементи знищення Львова.Що ж відбувається? Давайте спочатку поглянемо, а що ж мало відбуватися.На момент розробки 1 стадії генерального плану, себто його Концепції, у 2001 році, яка й по нині є чинним містобудівним документом, житловий фонд міста Львова (загальна житлова площа) становив 13388,1 тис.кв.м житла, в якому мешкало близько 750 тис. чоловік при середній житловій забезпеченості в розмірі 17,8 кв.м на особу.Загалом чинною містобудівною документацією під житлову забудову планувалося виділити 1083,3 га, на яких збудувати житла загальною площею 6683,8 тис.кв.м.Крім цьогоНове житло передбачалося насамперед для розселення львів‘ян зі збільшенням житлової забезпеченості до 26 кв.м/люд. Іншими словами - обсяги житлового будівництва мали забезпечити покращення житлових умов здебільшого існуючих мешканців. Відтак прогнозована чисельність населення міста, за генеральним планом, становила близько 790 тис чоловік, з яких 242 тис мешканців мали покращити свої житлові умови, а житловий фонд зрости до 20496,1 тис.кв.м житлової площі.Це дуже важливо до розуміння: масове житлове будівництво мало відбуватися синхронно зі збільшенням території міста та реалізацією потужних інфраструктурних проектів. Усе це прописано в чинному генеральному плані Львова, затвердженим у вересні 2010 року сесією Львівської міськоади, й удостоїному Державної премії України.Тоді в чому катастрофа? Спробую пояснити.Все це житло мало будуватися на визначених для нього ділянках і з одночасною реалізацією вищезгаданих та інших інфраструктурних проектів. Навіть було виділено першочергові заходи, щоби збалансувати розвиток міських територій. До прикладу, задля уникнення транспортних проблем, а відтак і погіршення екологічної ситуації та умов поживання загалом,А це далеко не повний перелік того, що мало би забезпечити гармонійний розвиток міста.Більше того.Як таке може бути? Елементарно.Всю цю забудівельну вакханалію обгрунтовують детальними планами територій, які мали лише б уточнювати генеральний план, а не змінювати його!Це злочин. І цю злочинну діяльність провадять міські чиновники, які своїми колегіальними (аби уникнути відповідальності) рішеннями узаконюють відверто незаконне будівництво.- інакше як пояснити цю вакханалію? Зрештою, навіть деякі громадські активісти, здіймаючи шум навколо окремих, інколи несуттєвих порушень, замовчують справжні масштаби катастрофи.Чому катастрофи?Спробую пояснити і це. Природня чи техногення катастрофа за таких умов може призвести до масових людських жертв. Грибовецьке сміттєзвалище - це лише початок. Закоркованість міста, його переущільненість, порушення санітаних норм і норм інсоляції житлових приміщень, дефіцит і подальше знищення зелених насаджень - все це відбивається на здоров‘ї мешканців.Можна деталізувати і продовжувати. Проте, на разі, досить, бо поки тему знищення міста не піднімуть ЗМІ - вона залишиться гласом воріющого серед пустелі. Таким собі розпачливим зойком чергового міського вар‘ята…Ага. Ну нарешті може хтось зрозуміє, чому головний архітектор Львова так паплюжить відзначений Державною премією генеральний план, а мер з депутатами вперто замовчують і всупереч закону не розглядають його виконання?На знимці: вид з мого подвір‘я на Парк Тауер.