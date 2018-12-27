Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я собі міркую, що більше ніж 200 баків за 15 метрів кавалєрки не взяти. Тому ціна на неї малаб бути не більше ніж 20тис, а може і менше. В тому районі оренда однух від 4,5-6 тис грн. Оголошень не багато, але там і однух не багато. Ну і студентів з таким грошима не багато. От я і думаю чи варто влазити. Підкуповує що це польський люкс.