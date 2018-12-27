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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
  fis написав:На рахунок кавалєрки біля політеху є в когось думки? За скільки реально здавати?


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В Україні за 20 років кількість студентів зменшилась майже вдвічі, а мережа університетів залишилася на тому ж рівні.
https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashk ... apilos.htm

Я собі міркую, що більше ніж 200 баків за 15 метрів кавалєрки не взяти. Тому ціна на неї малаб бути не більше ніж 20тис, а може і менше. В тому районі оренда однух від 4,5-6 тис грн. Оголошень не багато, але там і однух не багато. Ну і студентів з таким грошима не багато. От я і думаю чи варто влазити. Підкуповує що це польський люкс.


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fis
 
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