Додано: Суб 10 сер, 2019 21:43

Трохи не по темі, але гілка більш-менш активна. Хочу купити для себе, не для оренди.Т.я. треба для швидкого заселення і хороший район, то думаю брати совкошлах 2-кім. (Наукова або Чорновола). Орієнтуюсь на 30-40 тис. дол. з ремонтом. Сам робити або організовувати ремонт не хочу. Якщо нічого хорошого не буде, то ще варіант думаю взяти в центрі 1 кім. простору або 2 кім. нормальну і вже зробити ремонт під себе.В хорошому будинку і з індивідуальним опаленням.Походив на пару переглядів, те що шукаю є на ринку, але рієлтори мені кажуть, що зараз є попит на такі квартириЯ дуже скептично до цього ставлюся і думаю, що зимою все просяде. І ціни і кількість покупців. Тим більше совкошлака. Але хату шукаю зараз і для того щоб переносити покупку на певний час треба буде переглянути вже інші особисті речі.В кого які думки. Про попит зараз, про ціни через пів-року або рік?P.S. ще не торгувався, але рієлтори чомусь говорять що деякі взагалі не скидають цін а деякі на 1 тис.