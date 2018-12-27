Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я собі міркую, що більше ніж 200 баків за 15 метрів кавалєрки не взяти. Тому ціна на неї малаб бути не більше ніж 20тис, а може і менше. В тому районі оренда однух від 4,5-6 тис грн. Оголошень не багато, але там і однух не багато. Ну і студентів з таким грошима не багато. От я і думаю чи варто влазити. Підкуповує що це польський люкс.
Супермаркет навпроти Стрийського ринку перебудують у 5-поверховий готель
Своїм рішенням виконком погодив реконструкцію існуючої будівлі супермаркету «Рукавичка» на вул. Шота Руставелі, 40 за рахунок прибудови та надбудови. Втім фактично Сергій Бадяк добудує зверху ще чотири поверхи, і тут з’явиться 5-поверховий готель із підземним паркінгом, у нижньому поверсі якого облаштують магазини та об’єкти громадського призначення. Будівництво вестиметься на земельній ділянці площею 0,05 га, що входить в історичний ареал Львова. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для обслуговування будівлі магазину.
Виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 73%, а також встановив, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 18 м.
Трохи не по темі, але гілка більш-менш активна. Хочу купити для себе, не для оренди. Т.я. треба для швидкого заселення і хороший район, то думаю брати совкошлах 2-кім. (Наукова або Чорновола). Орієнтуюсь на 30-40 тис. дол. з ремонтом. Сам робити або організовувати ремонт не хочу. Якщо нічого хорошого не буде, то ще варіант думаю взяти в центрі 1 кім. простору або 2 кім. нормальну і вже зробити ремонт під себе. В хорошому будинку і з індивідуальним опаленням.
Походив на пару переглядів, те що шукаю є на ринку, але рієлтори мені кажуть, що зараз є попит на такі квартири Я дуже скептично до цього ставлюся і думаю, що зимою все просяде. І ціни і кількість покупців. Тим більше совкошлака. Але хату шукаю зараз і для того щоб переносити покупку на певний час треба буде переглянути вже інші особисті речі.
В кого які думки. Про попит зараз, про ціни через пів-року або рік? P.S. ще не торгувався, але рієлтори чомусь говорять що деякі взагалі не скидають цін а деякі на 1 тис.
Тут складно щось прогнозувати. Тут всі аматори. Я от продав однуху восени і всі мене вітали що добре продав. А на момент я вже жалкую що не почекав. Бо вже на котловані зараз ціни як восени у вже зданому.
b3320413 написав:Трохи не по темі, але гілка більш-менш активна. Хочу купити для себе, не для оренди. Т.я. треба для швидкого заселення і хороший район, то думаю брати совкошлах 2-кім. (Наукова або Чорновола). Орієнтуюсь на 30-40 тис. дол. з ремонтом. Сам робити або організовувати ремонт не хочу. Якщо нічого хорошого не буде, то ще варіант думаю взяти в центрі 1 кім. простору або 2 кім. нормальну і вже зробити ремонт під себе. В хорошому будинку і з індивідуальним опаленням.
Походив на пару переглядів, те що шукаю є на ринку, але рієлтори мені кажуть, що зараз є попит на такі квартири Я дуже скептично до цього ставлюся і думаю, що зимою все просяде. І ціни і кількість покупців. Тим більше совкошлака. Але хату шукаю зараз і для того щоб переносити покупку на певний час треба буде переглянути вже інші особисті речі.
В кого які думки. Про попит зараз, про ціни через пів-року або рік? P.S. ще не торгувався, але рієлтори чомусь говорять що деякі взагалі не скидають цін а деякі на 1 тис.
... а не хочете на Підголоска? (з'єднується з Чорновола) - там просто більш доступні ціни на новобуди з індивідуальним опаленням! .... на весні натрапляв на ціни 43-45К з НОВЕНЬКИМ РЕМОНТОМ!!!(але тепер не дивався)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4