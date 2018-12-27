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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
  fis написав:На рахунок кавалєрки біля політеху є в когось думки? За скільки реально здавати?


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В Україні за 20 років кількість студентів зменшилась майже вдвічі, а мережа університетів залишилася на тому ж рівні.
https://www.obozrevatel.com/ukr/moyashk ... apilos.htm

Я собі міркую, що більше ніж 200 баків за 15 метрів кавалєрки не взяти. Тому ціна на неї малаб бути не більше ніж 20тис, а може і менше. В тому районі оренда однух від 4,5-6 тис грн. Оголошень не багато, але там і однух не багато. Ну і студентів з таким грошима не багато. От я і думаю чи варто влазити. Підкуповує що це польський люкс.


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fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:46

Супермаркет навпроти Стрийського ринку перебудують у 5-поверховий готель

Своїм рішенням виконком погодив реконструкцію існуючої будівлі супермаркету «Рукавичка» на вул. Шота Руставелі, 40 за рахунок прибудови та надбудови. Втім фактично Сергій Бадяк добудує зверху ще чотири поверхи, і тут з’явиться 5-поверховий готель із підземним паркінгом, у нижньому поверсі якого облаштують магазини та об’єкти громадського призначення.
Будівництво вестиметься на земельній ділянці площею 0,05 га, що входить в історичний ареал Львова. Її цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для обслуговування будівлі магазину.

Виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 73%, а також встановив, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 18 м.


Зображення
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:43

Трохи не по темі, але гілка більш-менш активна. Хочу купити для себе, не для оренди.
Т.я. треба для швидкого заселення і хороший район, то думаю брати совкошлах 2-кім. (Наукова або Чорновола). Орієнтуюсь на 30-40 тис. дол. з ремонтом. Сам робити або організовувати ремонт не хочу. Якщо нічого хорошого не буде, то ще варіант думаю взяти в центрі 1 кім. простору або 2 кім. нормальну і вже зробити ремонт під себе.
В хорошому будинку і з індивідуальним опаленням.

Походив на пару переглядів, те що шукаю є на ринку, але рієлтори мені кажуть, що зараз є попит на такі квартири :D
Я дуже скептично до цього ставлюся і думаю, що зимою все просяде. І ціни і кількість покупців. Тим більше совкошлака. Але хату шукаю зараз і для того щоб переносити покупку на певний час треба буде переглянути вже інші особисті речі.

В кого які думки. Про попит зараз, про ціни через пів-року або рік?
P.S. ще не торгувався, але рієлтори чомусь говорять що деякі взагалі не скидають цін а деякі на 1 тис.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 10:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тут складно щось прогнозувати. Тут всі аматори. Я от продав однуху восени і всі мене вітали що добре продав. А на момент я вже жалкую що не почекав. Бо вже на котловані зараз ціни як восени у вже зданому.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:38

  b3320413 написав:Трохи не по темі, але гілка більш-менш активна. Хочу купити для себе, не для оренди.
Т.я. треба для швидкого заселення і хороший район, то думаю брати совкошлах 2-кім. (Наукова або Чорновола). Орієнтуюсь на 30-40 тис. дол. з ремонтом. Сам робити або організовувати ремонт не хочу. Якщо нічого хорошого не буде, то ще варіант думаю взяти в центрі 1 кім. простору або 2 кім. нормальну і вже зробити ремонт під себе.
В хорошому будинку і з індивідуальним опаленням.

Походив на пару переглядів, те що шукаю є на ринку, але рієлтори мені кажуть, що зараз є попит на такі квартири :D
Я дуже скептично до цього ставлюся і думаю, що зимою все просяде. І ціни і кількість покупців. Тим більше совкошлака. Але хату шукаю зараз і для того щоб переносити покупку на певний час треба буде переглянути вже інші особисті речі.

В кого які думки. Про попит зараз, про ціни через пів-року або рік?
P.S. ще не торгувався, але рієлтори чомусь говорять що деякі взагалі не скидають цін а деякі на 1 тис.

... а не хочете на Підголоска? (з'єднується з Чорновола) - там просто більш доступні ціни на новобуди з індивідуальним опаленням!
.... на весні натрапляв на ціни 43-45К з НОВЕНЬКИМ РЕМОНТОМ!!!(але тепер не дивався)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:30

  fis написав:Тут всі аматори. Я от продав однуху восени і всі мене вітали що добре продав. А на момент я вже жалкую що не почекав. Бо вже на котловані зараз ціни як восени у вже зданому.


Можете розказати трохи подробиць: чи довго чекали на продаж, багато було переглядів, на скільки сторгували

на весні натрапляв на ціни 43-45К з НОВЕНЬКИМ РЕМОНТОМ!!!(але тепер не дивався)


43к трохи дорого. І то напевно за 1 кім. З таким розкладом я можу в центрі знайти 1-2 кім від 40$, розвалену і доробити ремонт. Вийде +- теж саме, але в центрі і не в економ сегменті новобудов.
Підкажіть скільки зараз треба платити ОССБ в новобудовах? На сусідній гілці кажуть в Києві до 22 грн/м2 доходить :shock:
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  b3320413 написав:думаю брати совкошлах 2-кім. (Наукова або Чорновола). Орієнтуюсь на 30-40 тис. дол. з ремонтом.


не беріть того барахла
попрацюйте, докладіть і купіть нормальний новобуд з ІО та повним ремонтом, варіантів маса.

  b3320413 написав:Підкажіть скільки зараз треба платити ОССБ в новобудовах? На сусідній гілці кажуть в Києві до 22 грн/м2 доходить


від 4грн/м2 до 6 грн/м2 (новобуд) Львів
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 22:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

b3320413 написав:
  fis написав:Тут всі аматори. Я от продав однуху восени і всі мене вітали що добре продав. А на момент я вже жалкую що не почекав. Бо вже на котловані зараз ціни як восени у вже зданому.


Можете розказати трохи подробиць: чи довго чекали на продаж, багато було переглядів, на скільки сторгували

на весні натрапляв на ціни 43-45К з НОВЕНЬКИМ РЕМОНТОМ!!!(але тепер не дивався)


43к трохи дорого. І то напевно за 1 кім. З таким розкладом я можу в центрі знайти 1-2 кім від 40$, розвалену і доробити ремонт. Вийде +- теж саме, але в центрі і не в економ сегменті новобудов.
Підкажіть скільки зараз треба платити ОССБ в новобудовах? На сусідній гілці кажуть в Києві до 22 грн/м2 доходить :shock:


Пошукайте мої повідомлення на цій гілці.



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fis
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:36

  jump написав:
не беріть того барахла попрацюйте, докладіть і купіть нормальний новобуд з ІО та повним ремонтом, варіантів маса.

від 4грн/м2 до 6 грн/м2 (новобуд) Львів


Які приблизно ціни на 1-2 кім. квартири з готовим ремонтом і зданим новобудом? 2 кім - будь-яка площа, 1 кім - просторі, 40+ м2.

З моєї сторони - я дивися на ці вараінти, і поки бачу щось типу Рясне або Глинянського тракту по 40-50 тис. Але мені ліпше в Наукова-Чорновола-Центр, хоч і старий фонд, ніж далеко але новий.
b3320413
 
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