Поблизу озера в кінці вул. Замарстинівської збудують житловий комплекс із трьох будинків з дитячим садком. Про це сказано в детальному плані території (ДПТ), опублікованому на сайті Львівської міської ради.
Йдеться про територію дачного кооперативу «Приозерний Голоско» площею трохи більше 2 га. Згідно з ДПТ, розробленим на замовлення громадянина Тараса Мороза, тут зведуть три житлові будинки висотою від 4 до 8 поверхів з дошкільним навчальним закладом на 40 місць, магазинами та закладами громадського харчування.
Загалом у житловому комплексі передбачено близько 100 квартир, більшість з яких однокімнатні. Окрім того, там облаштують підземні та напівзаглиблені паркінги: загалом 63 паркомісця для постійного зберігання автомобілів та 15 гостьових паркомісць.