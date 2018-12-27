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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:36

на вул. Замарстинівській

Поблизу озера в кінці вул. Замарстинівської збудують житловий комплекс із трьох будинків з дитячим садком. Про це сказано в детальному плані території (ДПТ), опублікованому на сайті Львівської міської ради.

Йдеться про територію дачного кооперативу «Приозерний Голоско» площею трохи більше 2 га. Згідно з ДПТ, розробленим на замовлення громадянина Тараса Мороза, тут зведуть три житлові будинки висотою від 4 до 8 поверхів з дошкільним навчальним закладом на 40 місць, магазинами та закладами громадського харчування.

Загалом у житловому комплексі передбачено близько 100 квартир, більшість з яких однокімнатні. Окрім того, там облаштують підземні та напівзаглиблені паркінги: загалом 63 паркомісця для постійного зберігання автомобілів та 15 гостьових паркомісць.
https://theworldnews.net/ua-news/bilia- ... ii-budinok
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:39

jump

Ціни вже підростають через долар і робочі зарплати.
Вважаю найкраще зараз брати центр або елітки. Бюджетки ви завжди купите.
Покритикуйте Вікінг парк. Гляну як збудують перший дім і теж заінвестую.
Ясно що ціни в нас йдуть вверх.
В Польщі нормальне житло мінімум 6000зл.+ за оформлення немало. Про Туркестани мовчу ,тільки дурні хочуть інвестувати в житло ,де буде +50 температура літом за якихось 10 років.
Ethereum
 
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  #<1 ... 400401402403
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