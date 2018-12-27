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Поблизу озера в кінці вул. Замарстинівської збудують житловий комплекс із трьох будинків з дитячим садком. Про це сказано в детальному плані території (ДПТ), опублікованому на сайті Львівської міської ради.
Йдеться про територію дачного кооперативу «Приозерний Голоско» площею трохи більше 2 га. Згідно з ДПТ, розробленим на замовлення громадянина Тараса Мороза, тут зведуть три житлові будинки висотою від 4 до 8 поверхів з дошкільним навчальним закладом на 40 місць, магазинами та закладами громадського харчування.
Загалом у житловому комплексі передбачено близько 100 квартир, більшість з яких однокімнатні. Окрім того, там облаштують підземні та напівзаглиблені паркінги: загалом 63 паркомісця для постійного зберігання автомобілів та 15 гостьових паркомісць. https://theworldnews.net/ua-news/bilia- ... ii-budinok
Ціни вже підростають через долар і робочі зарплати. Вважаю найкраще зараз брати центр або елітки. Бюджетки ви завжди купите. Покритикуйте Вікінг парк. Гляну як збудують перший дім і теж заінвестую. Ясно що ціни в нас йдуть вверх. В Польщі нормальне житло мінімум 6000зл.+ за оформлення немало. Про Туркестани мовчу ,тільки дурні хочуть інвестувати в житло ,де буде +50 температура літом за якихось 10 років.
Мешканці "Квітів львова" - там біля вас є цех зі спалювання відходів виробництва, ви з цим якось боролись? Бо третій день дують східні вітри і нам у ЖК "Новий" цей сморід заносить. Перший день шукали що так смердить, другий - викликали поліцію, сьогодні збираємо пацанів і йдемо самі рішати, бо поліція без ордеру не може відкрити двері.
Сміттєспалювальна труба стоїть за високим парканом, між пекарнею і полем для міні-футболу.
... але, якщо для оренди - то справді можна значно дешевше зробити ремонт(не дуже економити хіба що на електриці і сантехніці) ...хоч я супер-пупер для себе ремонту не роблю.... так "середнячок" - "під євро"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4