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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:36

на вул. Замарстинівській

Поблизу озера в кінці вул. Замарстинівської збудують житловий комплекс із трьох будинків з дитячим садком. Про це сказано в детальному плані території (ДПТ), опублікованому на сайті Львівської міської ради.

Йдеться про територію дачного кооперативу «Приозерний Голоско» площею трохи більше 2 га. Згідно з ДПТ, розробленим на замовлення громадянина Тараса Мороза, тут зведуть три житлові будинки висотою від 4 до 8 поверхів з дошкільним навчальним закладом на 40 місць, магазинами та закладами громадського харчування.

Загалом у житловому комплексі передбачено близько 100 квартир, більшість з яких однокімнатні. Окрім того, там облаштують підземні та напівзаглиблені паркінги: загалом 63 паркомісця для постійного зберігання автомобілів та 15 гостьових паркомісць.
https://theworldnews.net/ua-news/bilia- ... ii-budinok
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:39

jump

Ціни вже підростають через долар і робочі зарплати.
Вважаю найкраще зараз брати центр або елітки. Бюджетки ви завжди купите.
Покритикуйте Вікінг парк. Гляну як збудують перший дім і теж заінвестую.
Ясно що ціни в нас йдуть вверх.
В Польщі нормальне житло мінімум 6000зл.+ за оформлення немало. Про Туркестани мовчу ,тільки дурні хочуть інвестувати в житло ,де буде +50 температура літом за якихось 10 років.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:26

"Квіти Львова":-)

Мешканці "Квітів львова" - там біля вас є цех зі спалювання відходів виробництва, ви з цим якось боролись? Бо третій день дують східні вітри і нам у ЖК "Новий" цей сморід заносить. Перший день шукали що так смердить, другий - викликали поліцію, сьогодні збираємо пацанів і йдемо самі рішати, бо поліція без ордеру не може відкрити двері.

Сміттєспалювальна труба стоїть за високим парканом, між пекарнею і полем для міні-футболу. :shock: :lol: :mrgreen:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:22

  jump написав:не беріть того барахла
попрацюйте, докладіть і купіть нормальний новобуд з ІО та повним ремонтом, варіантів маса.


А чим поганий хрущ/чешка? Райони як правило хороші, є зелені зони і т.п.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...ще трохи і викладу тут свої підрахуї ремонту :)
Зображення
Зображення

... але, якщо для оренди - то справді можна значно дешевше зробити ремонт(не дуже економити хіба що на електриці і сантехніці)
...хоч я супер-пупер для себе ремонту не роблю.... так "середнячок" - "під євро" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:38

  b3320413 написав:
  jump написав:не беріть того барахла
попрацюйте, докладіть і купіть нормальний новобуд з ІО та повним ремонтом, варіантів маса.


А чим поганий хрущ/чешка? Райони як правило хороші, є зелені зони і т.п.


що тут скажеш...
купуйте хрущ/чешку і нічим не переймайтесь :D
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... я, наприклад, брав новобуд в першу чергу через ІО!
- ну, а вже в другу чергу - НОВІ комунікації і "трішки" культурніші сусіди :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:51

  jump написав:
  b3320413 написав:
  jump написав:не беріть того барахла
попрацюйте, докладіть і купіть нормальний новобуд з ІО та повним ремонтом, варіантів маса.


А чим поганий хрущ/чешка? Райони як правило хороші, є зелені зони і т.п.


що тут скажеш...
купуйте хрущ/чешку і нічим не переймайтесь :D



Ну і платіть ЦО вічно...
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:48

Як розбити двуку на дві однухи :)
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