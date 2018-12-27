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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:32
jump написав:
https://www.facebook.com/100001759379004/videos/2247030365365587/
То стара історія. Ірокс всім відомий як забудовник без документів. Дивуюся тих хто купляє недвигу ,коли немає дозволу на роботи і так далі. Ну де мозги??
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