То стара історія. Ірокс всім відомий як забудовник без документів. Дивуюся тих хто купляє недвигу ,коли немає дозволу на роботи і так далі. Ну де мозги??
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:32
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:31
... за крок до перевороту думок ©
..цікава річ, що біля мене будують Грінвіль і вже 2 будинки збудовано і один на половину зроблений фасад.... - і там ціна від 16650 до 20150грн. м2
- а метрів за 150-200 почали копати котлован(від Авалону) і зарядили зразу ціну 17500грн.м2 - і це не "еліт"!!!!!
- тут я чухаю голову - хто з цих двох забудовників дурак? - той хто зарядив таку ціну, чи той що тримає таку ціну у вже збудованому????!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41
А де еліт по 17? Може бізнес раніше були. В тому районі більшість бюджетка - це по будівництві,а не по паперах.
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:59
Ethereum
- так просто мав на увазі, що і то і то б'ютжетка, але різна стадія будівництва - а ціни далеко від котловану не втікають???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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