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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:32

  jump написав:https://www.facebook.com/100001759379004/videos/2247030365365587/



То стара історія. Ірокс всім відомий як забудовник без документів. Дивуюся тих хто купляє недвигу ,коли немає дозволу на роботи і так далі. Ну де мозги??
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:31

... за крок до перевороту думок ©

..цікава річ, що біля мене будують Грінвіль і вже 2 будинки збудовано і один на половину зроблений фасад.... - і там ціна від 16650 до 20150грн. м2
- а метрів за 150-200 почали копати котлован(від Авалону) і зарядили зразу ціну 17500грн.м2 - і це не "еліт"!!!!!

- тут я чухаю голову - хто з цих двох забудовників дурак? - той хто зарядив таку ціну, чи той що тримає таку ціну у вже збудованому????!
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%96%D0%B2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41

А де еліт по 17? Може бізнес раніше були. В тому районі більшість бюджетка - це по будівництві,а не по паперах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:59

Ethereum
- так просто мав на увазі, що і то і то б'ютжетка, але різна стадія будівництва - а ціни далеко від котловану не втікають???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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