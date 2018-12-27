То стара історія. Ірокс всім відомий як забудовник без документів. Дивуюся тих хто купляє недвигу ,коли немає дозволу на роботи і так далі. Ну де мозги??
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 сер, 2019 10:32
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:31
... за крок до перевороту думок ©
..цікава річ, що біля мене будують Грінвіль і вже 2 будинки збудовано і один на половину зроблений фасад.... - і там ціна від 16650 до 20150грн. м2
- а метрів за 150-200 почали копати котлован(від Авалону) і зарядили зразу ціну 17500грн.м2 - і це не "еліт"!!!!!
- тут я чухаю голову - хто з цих двох забудовників дурак? - той хто зарядив таку ціну, чи той що тримає таку ціну у вже збудованому????!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41
А де еліт по 17? Може бізнес раніше були. В тому районі більшість бюджетка - це по будівництві,а не по паперах.
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:59
Ethereum
- так просто мав на увазі, що і то і то б'ютжетка, але різна стадія будівництва - а ціни далеко від котловану не втікають???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 20 сер, 2019 21:06
Що я зрозумів з переглядів, спілкуванням з рієлторами і з форуму:
1. В чешках/БПС 9+ поверхів мені не подобається однозначно. Занедбані ліфти, велика густина населення і хоча зараз немає тієї маргинальності, що була, але щось мені не хочеться. Мені подобається 2-3 поверх, щоб можна було швидко вийти з хати і бути в русі.
2. В хрущах мені подобається, розташовані в хороших місцях, зелені зони, норм поверховість. Але ЦО і фонд старіє, тому робити ремонт не хочеться. Виходить, якщо брати, то за 30-40 з ремонтом. За 25-30 і ще доробити ремонт - шкода часу і сил.
3. В новобудовах багато чого, що добре. Але вони або дорогі (значно більше 40 тис.) або в поганих місцях (і теж більше 40 тис.). Опалення індивідуальне, але ОССБ тягне соки. З ростом курса долара буде рости і плата за ОССБ, причому значно і різко. Добре, що ремонт хоч новенький.
4. Центр. Тут проскакують варіанти до 35-40 тис., іноді до 30. Можна брати розвалену і переробляти в хороше щось. Ніякого дорогого ОССБ, опалення індивідуальне, хороші місця. На відміну від хрущів, ремонт робити набагато доцільніше. Але немає ні сил, ні часу цим займатись (я думаю, імено цей критерій і зупиняє мене від цього варіанту). А, єдиний об'єктивний недолік - вкрай занедбані МОПи можуть бути.
На сусідніх гілках пишуть, що зимою в Україні може бути криза і гривня девальвує, причому значно. Виходить, що і ціни просядуть. Але я скептично ставлюсь до того, щоб чекати. По-перше, ціни на нерухомість просядуть з певною затримкою. По-друге, хочеться вже вирішити це питання. Якщо розглядати оренду на цей період, то за рік вийде (13х7000=91) біля чотирьох тисяч доларів, і економія буде сумнівною.
Отже, бюджет 30-40 тис. дол., ремонтом займатись не хочеться, місце має бути нормальним, квартира тепла і в хорошому житловому стані. З останнім (хороший житловий стан) ще думаємо, може дійсно поступитись?
Додано: Сер 21 сер, 2019 06:43
Долярчик, не сміши нас своєю сільсько-міщанською "культурою"!)))
Читай Мольєра "Міщанин у дворянстві", може розпізнаєшся?
До речі, працювати не пробував? Таке враження, що львівська теща марно годує сільського приймака варениками і пампушками!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|