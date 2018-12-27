Додано: Вів 20 сер, 2019 21:06

Ethereum написав: Ну і платіть ЦО вічно... Ну і платіть ЦО вічно...

Що я зрозумів з переглядів, спілкуванням з рієлторами і з форуму:1. В чешках/БПС 9+ поверхів мені не подобається однозначно. Занедбані ліфти, велика густина населення і хоча зараз немає тієї маргинальності, що була, але щось мені не хочеться. Мені подобається 2-3 поверх, щоб можна було швидко вийти з хати і бути в русі.2. В хрущах мені подобається, розташовані в хороших місцях, зелені зони, норм поверховість. Але ЦО і фонд старіє, тому робити ремонт не хочеться. Виходить, якщо брати, то за 30-40 з ремонтом. За 25-30 і ще доробити ремонт - шкода часу і сил.3. В новобудовах багато чого, що добре. Але вони або дорогі (значно більше 40 тис.) або в поганих місцях (і теж більше 40 тис.). Опалення індивідуальне, але ОССБ тягне соки. З ростом курса долара буде рости і плата за ОССБ, причому значно і різко. Добре, що ремонт хоч новенький.4. Центр. Тут проскакують варіанти до 35-40 тис., іноді до 30. Можна брати розвалену і переробляти в хороше щось. Ніякого дорогого ОССБ, опалення індивідуальне, хороші місця. На відміну від хрущів, ремонт робити набагато доцільніше. Але немає ні сил, ні часу цим займатись (я думаю, імено цей критерій і зупиняє мене від цього варіанту). А, єдиний об'єктивний недолік - вкрай занедбані МОПи можуть бути.На сусідніх гілках пишуть, що зимою в Україні може бути криза і гривня девальвує, причому значно. Виходить, що і ціни просядуть. Але я скептично ставлюсь до того, щоб чекати. По-перше, ціни на нерухомість просядуть з певною затримкою. По-друге, хочеться вже вирішити це питання. Якщо розглядати оренду на цей період, то за рік вийде (13х7000=91) біля чотирьох тисяч доларів, і економія буде сумнівною.Отже, бюджет 30-40 тис. дол., ремонтом займатись не хочеться, місце має бути нормальним, квартира тепла і в хорошому житловому стані. З останнім (хороший житловий стан) ще думаємо, може дійсно поступитись?