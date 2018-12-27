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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:32

  jump написав:https://www.facebook.com/100001759379004/videos/2247030365365587/



То стара історія. Ірокс всім відомий як забудовник без документів. Дивуюся тих хто купляє недвигу ,коли немає дозволу на роботи і так далі. Ну де мозги??
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:31

... за крок до перевороту думок ©

..цікава річ, що біля мене будують Грінвіль і вже 2 будинки збудовано і один на половину зроблений фасад.... - і там ціна від 16650 до 20150грн. м2
- а метрів за 150-200 почали копати котлован(від Авалону) і зарядили зразу ціну 17500грн.м2 - і це не "еліт"!!!!!

- тут я чухаю голову - хто з цих двох забудовників дурак? - той хто зарядив таку ціну, чи той що тримає таку ціну у вже збудованому????!
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%96%D0%B2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41

А де еліт по 17? Може бізнес раніше були. В тому районі більшість бюджетка - це по будівництві,а не по паперах.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:59

Ethereum
- так просто мав на увазі, що і то і то б'ютжетка, але різна стадія будівництва - а ціни далеко від котловану не втікають???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 21:06

  Ethereum написав:Ну і платіть ЦО вічно...


Що я зрозумів з переглядів, спілкуванням з рієлторами і з форуму:
1. В чешках/БПС 9+ поверхів мені не подобається однозначно. Занедбані ліфти, велика густина населення і хоча зараз немає тієї маргинальності, що була, але щось мені не хочеться. Мені подобається 2-3 поверх, щоб можна було швидко вийти з хати і бути в русі.
2. В хрущах мені подобається, розташовані в хороших місцях, зелені зони, норм поверховість. Але ЦО і фонд старіє, тому робити ремонт не хочеться. Виходить, якщо брати, то за 30-40 з ремонтом. За 25-30 і ще доробити ремонт - шкода часу і сил.
3. В новобудовах багато чого, що добре. Але вони або дорогі (значно більше 40 тис.) або в поганих місцях (і теж більше 40 тис.). Опалення індивідуальне, але ОССБ тягне соки. З ростом курса долара буде рости і плата за ОССБ, причому значно і різко. Добре, що ремонт хоч новенький.
4. Центр. Тут проскакують варіанти до 35-40 тис., іноді до 30. Можна брати розвалену і переробляти в хороше щось. Ніякого дорогого ОССБ, опалення індивідуальне, хороші місця. На відміну від хрущів, ремонт робити набагато доцільніше. Але немає ні сил, ні часу цим займатись (я думаю, імено цей критерій і зупиняє мене від цього варіанту). А, єдиний об'єктивний недолік - вкрай занедбані МОПи можуть бути.

На сусідніх гілках пишуть, що зимою в Україні може бути криза і гривня девальвує, причому значно. Виходить, що і ціни просядуть. Але я скептично ставлюсь до того, щоб чекати. По-перше, ціни на нерухомість просядуть з певною затримкою. По-друге, хочеться вже вирішити це питання. Якщо розглядати оренду на цей період, то за рік вийде (13х7000=91) біля чотирьох тисяч доларів, і економія буде сумнівною.

Отже, бюджет 30-40 тис. дол., ремонтом займатись не хочеться, місце має бути нормальним, квартира тепла і в хорошому житловому стані. З останнім (хороший житловий стан) ще думаємо, може дійсно поступитись?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 06:43

  Долярчик написав:... я, наприклад, брав новобуд в першу чергу через ІО!
- ну, а вже в другу чергу - НОВІ комунікації і "трішки" культурніші сусіди :)

Долярчик, не сміши нас своєю сільсько-міщанською "культурою"!)))
Читай Мольєра "Міщанин у дворянстві", може розпізнаєшся?

До речі, працювати не пробував? Таке враження, що львівська теща марно годує сільського приймака варениками і пампушками!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:32

Frant

Так Долярчик вроді бізнесмен.
Просто час змінює плани часто.
Головне щоб не слухав туркомасона.Жара все знищить,адже пожари страшні вже.
Треба послухати тих хто в центрі купив і зробив ремонти. Зараз ремонт набагато дорожчий за наприклад 2014рік.
А поза треба інвестувати в хороший район з нормальними дорогами. Тому я в район Шевченка не вірю ,наприклад. А якщо збудують дорогу на Сихів через Вернадського колись,там подорожає.
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