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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Можливо і фейковий. Але ціни стоять і люди викупляють бетон.https://misto.lun.ua/price/?city=113&currency=usd
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:58

Суд постановив знести 8 незаконно добудованих поверхів будинку Форест-Хілл на вул. На Нивах, забудовником якого є львів'янка
https://varianty.lviv.ua/65451-u-lvovi- ... -na-nyvakh
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