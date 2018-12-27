Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:50
Можливо і фейковий. Але ціни стоять і люди викупляють бетон.
https://misto.lun.ua/price/?city=113¤cy=usd
Ethereum
Повідомлень: 689
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:58
Суд постановив знести 8 незаконно добудованих поверхів будинку Форест-Хілл на вул. На Нивах, забудовником якого є львів'янка
https://varianty.lviv.ua/65451-u-lvovi- ... -na-nyvakh
jump
Повідомлень: 2331
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 478 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
4073
422406
Пон 26 сер, 2019 00:08 ol_zy
114
16140
45
6309