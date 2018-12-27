RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:06

Попит фейковий, - основна кількість квартир належить забудовникам

Забудовник оформляє псевдооформлення на рідставних повязаних осіб (по 5, 4, 8 , 13 квартир), - в результаті получається ситуація буцімто майже все розкуплено

  Ethereum написав:
  sailed написав:Ну так само "колись" і на Шевченка обіцяють збудувати нормальну дорогу.


Згідний з Вами. Взагалі не розумію,чому такий попит на квартири. Все розкупляють.
qwerty2015
 
Повідомлень: 33
З нами з: 30.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Можливо і фейковий. Але ціни стоять і люди викупляють бетон.https://misto.lun.ua/price/?city=113&currency=usd
Ethereum
 
Повідомлень: 691
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:58

Суд постановив знести 8 незаконно добудованих поверхів будинку Форест-Хілл на вул. На Нивах, забудовником якого є львів'янка
https://varianty.lviv.ua/65451-u-lvovi- ... -na-nyvakh
jump
 
Повідомлень: 2331
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:28

... закулісся Долярчикового ремонту :)))

Зображення
Зображення
Зображення[/quote]
Зображення[/quote]
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6799
З нами з: 19.10.15
Подякував: 457 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:30

На днях був в Польщі .В Леруа Марлені бачив 10мм ламінат по 46 зл.Може прикуплю.іншим разом.З врахуванням Тах фрі не погана ціна получається.Єдине, що в польщі доведеться добу там тусуватись, з-за дебільних наших митних правил.
Bolt
 
Повідомлень: 234
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 23:27

  Bolt написав:На днях був в Польщі .В Леруа Марлені бачив 10мм ламінат по 46 зл.Може прикуплю.іншим разом.З врахуванням Тах фрі не погана ціна получається.Єдине, що в польщі доведеться добу там тусуватись, з-за дебільних наших митних правил.


Думаю простіше його замовити тут. 200гр в оптових продавців має бути ціна.
Ethereum
 
Повідомлень: 691
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 402403404405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 407, 408, 409
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
4080 424585
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 18:16
stm
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 10, 11, 12
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
114 16177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2019 14:42
Astacus
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75264)
29.08.2019 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.