Забудовник оформляє псевдооформлення на рідставних повязаних осіб (по 5, 4, 8 , 13 квартир), - в результаті получається ситуація буцімто майже все розкуплено
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 сер, 2019 12:06
Попит фейковий, - основна кількість квартир належить забудовникам
Забудовник оформляє псевдооформлення на рідставних повязаних осіб (по 5, 4, 8 , 13 квартир), - в результаті получається ситуація буцімто майже все розкуплено
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:50
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Можливо і фейковий. Але ціни стоять і люди викупляють бетон.
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:58
Суд постановив знести 8 незаконно добудованих поверхів будинку Форест-Хілл на вул. На Нивах, забудовником якого є львів'янка
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:28
... закулісся Долярчикового ремонту :)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 28 сер, 2019 20:30
На днях був в Польщі .В Леруа Марлені бачив 10мм ламінат по 46 зл.Може прикуплю.іншим разом.З врахуванням Тах фрі не погана ціна получається.Єдине, що в польщі доведеться добу там тусуватись, з-за дебільних наших митних правил.
Додано: Сер 28 сер, 2019 23:27
Думаю простіше його замовити тут. 200гр в оптових продавців має бути ціна.
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