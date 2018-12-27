Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:...хоч я супер-пупер для себе ремонту не роблю.... так "середнячок" - "під євро"
Мушу вас розчарувати - це не середнячок
... не берусь сперечатись.... - не бачивши вашого ремонту
Тут не про мій ремонт середнячок - це паркет або інжинерна дошка на підлозі, двері з масивуабо шпоновані, дизайн-проект від не розкрученого дизайнера. Загальна вартість «середнячка» на 2к квартиру від 30тис уе. Це категорії як дизайнери кажуть орієнтовний бюджет на ремонт[/quote]
Ви якісь дивні. 30 К реально квартира і можна ще непогану вихопити. Головне не в Туркестані купляти де +40 і буде +50 за 10 років. Дизайн треба 20$ метр інакше вам такого надизайнять. Я сам дизайном займався і зробив і ліпнину і ЗD. Головне ідея.
dinozavrik написав:[quote="4727040:Доля Мушу вас розчарувати - це не середнячок
... не берусь сперечатись.... - не бачивши вашого ремонту
Тут не про мій ремонт середнячок - це паркет або інжинерна дошка на підлозі, двері з масивуабо шпоновані, дизайн-проект від не розкрученого дизайнера. Загальна вартість «середнячка» на 2к квартиру від 30тис уе. Це категорії як дизайнери кажуть орієнтовний бюджет на ремонт
Ви якісь дивні. 30 К реально квартира і можна ще непогану вихопити. Головне не в Туркестані купляти де +40 і буде +50 за 10 років. Дизайн треба 20$ метр інакше вам такого надизайнять. Я сам дизайном займався і зробив і ліпнину і ЗD. Головне ідея.[/quote] Ідеєю майстрам заплатите? 30тис це про вартість «середнього», не самого бюджетного ремонту з меблями і т.д. Самі кажете що дизайном займались - то скільки виходила реалізація проекту 2к квартири?
dinozavrik написав:То скільки виходила реалізація проектів які ви дизайнили? 30к це я про ціну всіх робіт і меблів від 0го циклу до моменту заїзду.
В мене все вийшло набагато дорожче. Але це не квартира. Просто давайте беремо для порівняння метраж. 50 м чи 60? Або давайте однушку 45м розберемо. Я думаю зараз в 10К ніяк не влізу з такими цінами навіть на бюджетний на здачу. Хоча 60м бюджетку зробив в 6К з кухнею,але це був 2015-16 рік.