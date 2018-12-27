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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404405406407
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 10:51

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:...хоч я супер-пупер для себе ремонту не роблю.... так "середнячок" - "під євро"

Мушу вас розчарувати - це не середнячок

... не берусь сперечатись.... - не бачивши вашого ремонту ;) :mrgreen:

Тут не про мій ремонт :) середнячок - це паркет або інжинерна дошка на підлозі, двері з масивуабо шпоновані, дизайн-проект від не розкрученого дизайнера. Загальна вартість «середнячка» на 2к квартиру від 30тис уе.
Це категорії як дизайнери кажуть орієнтовний бюджет на ремонт[/quote]



Ви якісь дивні. :D 30 К реально квартира і можна ще непогану вихопити. Головне не в Туркестані купляти де +40 і буде +50 за 10 років. Дизайн треба 20$ метр інакше вам такого надизайнять. Я сам дизайном займався і зробив і ліпнину і ЗD. Головне ідея.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 12:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ремонт в новобуді під здачу, з усім необхідним для проживання - менше 12 всеодно не вийде. Хіба самі будете робити
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 12:19

  Ethereum написав:
  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:[quote="4727040:Доля
Мушу вас розчарувати - це не середнячок

... не берусь сперечатись.... - не бачивши вашого ремонту ;) :mrgreen:

Тут не про мій ремонт :) середнячок - це паркет або інжинерна дошка на підлозі, двері з масивуабо шпоновані, дизайн-проект від не розкрученого дизайнера. Загальна вартість «середнячка» на 2к квартиру від 30тис уе.
Це категорії як дизайнери кажуть орієнтовний бюджет на ремонт




Ви якісь дивні. :D 30 К реально квартира і можна ще непогану вихопити. Головне не в Туркестані купляти де +40 і буде +50 за 10 років. Дизайн треба 20$ метр інакше вам такого надизайнять. Я сам дизайном займався і зробив і ліпнину і ЗD. Головне ідея.[/quote]
Ідеєю майстрам заплатите? :) 30тис це про вартість «середнього», не самого бюджетного ремонту з меблями і т.д. Самі кажете що дизайном займались - то скільки виходила реалізація проекту 2к квартири?
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 12:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То скільки виходила реалізація проектів які ви дизайнили? 30к це я про ціну всіх робіт і меблів від 0го циклу до моменту заїзду.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 00:10

  dinozavrik написав:То скільки виходила реалізація проектів які ви дизайнили? 30к це я про ціну всіх робіт і меблів від 0го циклу до моменту заїзду.


В мене все вийшло набагато дорожче. Але це не квартира. Просто давайте беремо для порівняння метраж. 50 м чи 60? Або давайте однушку 45м розберемо. Я думаю зараз в 10К ніяк не влізу з такими цінами навіть на бюджетний на здачу. Хоча 60м бюджетку зробив в 6К з кухнею,але це був 2015-16 рік.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хто може підказати, в якій гуртівні краще брати будівельни матеріали з цього пошуку?
https://www.google.com/search?client=fi ... 1%96%D0%B2
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 21:03

  change_pm написав:Хто може підказати, в якій гуртівні краще брати будівельни матеріали з цього пошуку?
https://www.google.com/search?client=fi ... 1%96%D0%B2

Та то складно сказати. Один товар може мати іншу ціну на гуртівні.
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