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Долярчик написав:...хоч я супер-пупер для себе ремонту не роблю.... так "середнячок" - "під євро"
Мушу вас розчарувати - це не середнячок
... не берусь сперечатись.... - не бачивши вашого ремонту
Тут не про мій ремонт середнячок - це паркет або інжинерна дошка на підлозі, двері з масивуабо шпоновані, дизайн-проект від не розкрученого дизайнера. Загальна вартість «середнячка» на 2к квартиру від 30тис уе. Це категорії як дизайнери кажуть орієнтовний бюджет на ремонт[/quote]
Ви якісь дивні. 30 К реально квартира і можна ще непогану вихопити. Головне не в Туркестані купляти де +40 і буде +50 за 10 років. Дизайн треба 20$ метр інакше вам такого надизайнять. Я сам дизайном займався і зробив і ліпнину і ЗD. Головне ідея.
dinozavrik написав:[quote="4727040:Доля Мушу вас розчарувати - це не середнячок
... не берусь сперечатись.... - не бачивши вашого ремонту
Тут не про мій ремонт середнячок - це паркет або інжинерна дошка на підлозі, двері з масивуабо шпоновані, дизайн-проект від не розкрученого дизайнера. Загальна вартість «середнячка» на 2к квартиру від 30тис уе. Це категорії як дизайнери кажуть орієнтовний бюджет на ремонт
Ви якісь дивні. 30 К реально квартира і можна ще непогану вихопити. Головне не в Туркестані купляти де +40 і буде +50 за 10 років. Дизайн треба 20$ метр інакше вам такого надизайнять. Я сам дизайном займався і зробив і ліпнину і ЗD. Головне ідея.[/quote] Ідеєю майстрам заплатите? 30тис це про вартість «середнього», не самого бюджетного ремонту з меблями і т.д. Самі кажете що дизайном займались - то скільки виходила реалізація проекту 2к квартири?
dinozavrik написав:То скільки виходила реалізація проектів які ви дизайнили? 30к це я про ціну всіх робіт і меблів від 0го циклу до моменту заїзду.
В мене все вийшло набагато дорожче. Але це не квартира. Просто давайте беремо для порівняння метраж. 50 м чи 60? Або давайте однушку 45м розберемо. Я думаю зараз в 10К ніяк не влізу з такими цінами навіть на бюджетний на здачу. Хоча 60м бюджетку зробив в 6К з кухнею,але це був 2015-16 рік.
"Мені по**й твоя заява, тварь": у Львові власниця побила студенток-квартиранток – відео У Львові власниця квартири на вулиці Богдана Хмельницького жорстоко побила дівчат-студенток, погрожувала та викидала їхні особисті речі через вікно. Уся сварка супроводжувалась грубою нецензурною лайкою і криками.
З 1 грудня житлові будинки будуватимуть за новими будівельними нормами
В Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 8 від 20 серпня 2019 року опубліковані нові державні будівельні норми щодо проектування житлових будинків — ДБН В.2.2–15:2019 «Житлові будинки. Основні положення». Вони вводять низку змін в будівництві і реконструкції житла та вступають в дію з 1 грудня цього року. «Опубліковані важливі будівельні норми, які стосуються кожного — ДБН „Житлові будинки“. Норми почнуть діяти вже з 1 грудня цього року, є обов’язковими до виконання і розповсюджуються на нове будівництво, реконструкцію, капремонт та технічне переоснащення житлових будинків до 73,5 м включно. Житлові будинки з більшою висотою регулюються будівельними нормами щодо висотних будинків»
Зокрема, нові ДБН:
дозволяють проектувати кухні-ніші в квартирах, підвищують вимоги до енергоефективності житла, їх інклюзивності та доступності, регламентують обов’язкові ліфти від 4-го поверху, прибирають застарілу норму проектувати радіоточки в кожній квартирі, дозволяють вбудовувати громадські заклади на будь-яких поверхах.
jump написав:дозволяють вбудовувати громадські заклади на будь-яких поверхах
... а оце вже цікаво ... типу, на якому б ви поверху не мешкали - все одно над головою можуть розмістити, наприклад, ЦНАП?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!