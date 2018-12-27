RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:51

Всем добрый день!
Приглашаем принять участие в опросе:
:arrow: Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника? :wink:
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 25.01.06
Подякував: 66 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:22

.... ще трохи, ще чуть-чуть!)))

.... ну що ж.....- ще до фінішу - трошечки(але немає часу/днів, щоб доробити! - що я, що тато - зайняті іншими справами/роботою....)
- Але! - наче, влізаю в 9тис.дол. по ремонті....
- це, наче, всі матеріали + мебель + техніка(яку ще не купив)
- нагадаю метраж - 50м2 з гачечком :)
- і нагадаю, що це ремонт "для себе", але не дорогий, так як малеча зробить з будь-якого ремонту "канхфетку" :)

- а під оренду - думаю, що можна в 5К вкластись(це, якщо БЕЗ майстрів - робити своїми руками! )
- бо і меблі можна дешевші брати, і техніку, і двері МК з замками, і резеток менше робити, і ще подекуди можна брати ДЕШЕВШІ матеріали, ніж ті, що я застосував....
.... якось так.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6887
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 405406407408
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm, chuk_72, zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 434, 435, 436
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
4357 447832
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 10:05
Мизантрóп
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
150 18773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 13:59
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14965)
16.09.2019 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.