Всем добрый день!
Приглашаем принять участие в опросе:
Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:51
Всем добрый день!
Приглашаем принять участие в опросе:
Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:22
.... ще трохи, ще чуть-чуть!)))
.... ну що ж.....- ще до фінішу - трошечки(але немає часу/днів, щоб доробити! - що я, що тато - зайняті іншими справами/роботою....)
- Але! - наче, влізаю в 9тис.дол. по ремонті....
- це, наче, всі матеріали + мебель + техніка(яку ще не купив)
- нагадаю метраж - 50м2 з гачечком
- і нагадаю, що це ремонт "для себе", але не дорогий, так як малеча зробить з будь-якого ремонту "канхфетку"
- а під оренду - думаю, що можна в 5К вкластись(це, якщо БЕЗ майстрів - робити своїми руками! )
- бо і меблі можна дешевші брати, і техніку, і двері МК з замками, і резеток менше робити, і ще подекуди можна брати ДЕШЕВШІ матеріали, ніж ті, що я застосував....
.... якось так.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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