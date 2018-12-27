Додано: Пон 16 вер, 2019 16:12

.... ну, не знаю...- думаю, що явно можна в меншу цифру вкластись, ніж моїх 9К!

- вже писав, що резеток менше можна...

- кухню велику брав 14 тумб/шафок - а для оренди - явно, що можна менше елементів і дешевше брати!

- шафи - на половину дешевші можна.....

- радіатори - теж дешевші можна...

- двері міжкімнатні - явно можна було взяти акційні на половину дешевше! - а це 5 дверей!

- плитку на 20-30% ще дешевшу можна....

- ламінат на 10-20%...

- фарбу - на половину дешевшу...

- техніку - можна на 30-40%...

.... ну і т. д



- ну може не в 5, але в 6К можна 100% влізти в матеріал+меблі+техніка "для оренди"!