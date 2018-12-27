Всем добрый день!
Приглашаем принять участие в опросе:
Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:51
Всем добрый день!
Приглашаем принять участие в опросе:
Яка реклама привертає вашу увагу при виборі забудовника?
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:22
.... ще трохи, ще чуть-чуть!)))
.... ну що ж.....- ще до фінішу - трошечки(але немає часу/днів, щоб доробити! - що я, що тато - зайняті іншими справами/роботою....)
- Але! - наче, влізаю в 9тис.дол. по ремонті....
- це, наче, всі матеріали + мебель + техніка(яку ще не купив)
- нагадаю метраж - 50м2 з гачечком
- і нагадаю, що це ремонт "для себе", але не дорогий, так як малеча зробить з будь-якого ремонту "канхфетку"
- а під оренду - думаю, що можна в 5К вкластись(це, якщо БЕЗ майстрів - робити своїми руками! )
- бо і меблі можна дешевші брати, і техніку, і двері МК з замками, і резеток менше робити, і ще подекуди можна брати ДЕШЕВШІ матеріали, ніж ті, що я застосував....
.... якось так.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:26
Чесно говорячи не розумію для чого робите дешевий ремонт,коли ви там збираєтесь жити ще і з сім'єю.
Під здачу розумію,а так не дуже.
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:55
Ethereum
- діти "вб'ють" будь-який ремонт!!! (пообписують/пообпісють стіни-дивани)
...і дешевий(для оренди) - це ~ 5К
- а я роблю за ~9К
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 вер, 2019 14:10
Не знаю в мене нічого не нищать.
5К з меблями ви ніяк не зробите зараз. Це фантазія. Буду на наступний рік робити,порахую. Але бюджетка 60м в 2015-16 вийшло в 6К.
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
.... ну, не знаю...- думаю, що явно можна в меншу цифру вкластись, ніж моїх 9К!
- вже писав, що резеток менше можна...
- кухню велику брав 14 тумб/шафок - а для оренди - явно, що можна менше елементів і дешевше брати!
- шафи - на половину дешевші можна.....
- радіатори - теж дешевші можна...
- двері міжкімнатні - явно можна було взяти акційні на половину дешевше! - а це 5 дверей!
- плитку на 20-30% ще дешевшу можна....
- ламінат на 10-20%...
- фарбу - на половину дешевшу...
- техніку - можна на 30-40%...
.... ну і т. д
- ну може не в 5, але в 6К можна 100% влізти в матеріал+меблі+техніка "для оренди"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:36
А де Ви кухню брали? Чи самі монтували? Цікавить скільки зараз за точку електрики беруть?
Ну можливо дійсно і можна. Але при такому курсі 25?
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...кухню(а також і решта мебель) брав в мебліхіт(пишу без лапок, щоб не реклама була
- але збирав/монтував сам з батьком(3 дні)
- писали ще навесні у Вайбері, що за точку електрики беруть 100-110грн(і за штрабу - окремо)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:56
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... а це хтось продає квартиру в моєму будинку з "авторським дизайном"...... - але мені тут майже все НЕ подобається!(від білих меблів на кухні, до світильників.....)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:46
Ну чого...
Досить непогано... і всього 67 000 доларів просять за однушку...
Взяли за 28 000... останній поверх... Досить непогано...
Продати - я гадаю, там парочку таких квартир узяли люди - і жити в Парижі... Все як має бути...
Зауваження:
- здивували кондиціонери СН - дешевенькі (8000 гривень) та поганенькі, Відгуки:
"В целом кондиционер разочаровал - качество сборки откровенно похабное, довольно шумный даже на минимальной мощности, обогрева практически нет - не рассчитывайте на эту функцию. В общем - не советую." (з мережі).
Взагалі у Львові кондиціонери - то нонсенс.
- на підлозі у всіх кімнатах - крім спальні - кахель "під паркет". Ну, не знаю...
Але в цілому за 67 000 доларів комусь впхнути таку прєлєсть в 45 квадартів - "зачьот"!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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