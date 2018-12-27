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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:56
Такий самий зачет як турку впарити непотрібне житло в Туркестані і мати % з бідного українця. І взагалі той хто хвалиться зустрічами з директорами махає платіжками по 100к як правило шахрай! Стережіться таких пройдисвітів як акурт!
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:57
Щось погане з"їли?
Я написав свою думку після того, як прочитав звернення пана Долярчика.
До цього було враження, що гілка "вмерла".
Ваша думка нам відома... Тобто някої думки ніколи немає.
Тільки злоба та гидота.
Для мене було цікаво:
- первинні вкладення в валюті.
- розташування будинка (написано в оголошенні: "гори" (хі-хі));
- якість ремонту (оцінка моя - як можна прочитати - позитивна: в мене зауважень немає: і кахлі, і меблі, і підбір меблів, і сантехніка, і світильники, і побутова техніка; зауваження написав.
- сума, яку за те - 45 квадратів - просять - треба ж знати рівень цін на квартири у Львові; Вам-то воно ні до чого. А мені цікаво.
- аналіз чергового досить вдалого перероблення "однушки" в "двушку".
- якісні фото, які справляють враження, що те - квартира на 100 квадратів.
Вчіться у мене. І менше злоби та ненависті.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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