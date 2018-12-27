Додано: Вів 17 вер, 2019 07:25

Ситуація дійсно цікава:

- у того ж забудовника комплекс Авалон на Стрийській - вздовж вулиці далі перехрестя із Трускавецькою - інвестори все викупили 1 рік тому по 500 доларів квадрат і виставили в ці дні на продаж по 1000 доларів; то "голі" типа "квартири".

- у популярному районі біля Вікторі Гарденс НЕМА на продаж нічого вже - і це на рівні котловану.

- в районі автовокзалу у бік центра Сихова вже виріс цілий Нью-Йорк і будують і будують. Зараз іде активний продаж квартиру в новому житловому комплексі між ЖК "Новий" та ЖК "Арена-Львів", забудовник "МетГАЛ" - ще є квартири на етапі фундаменту по 750 доларів квадрат.

- Несподівано РОЗГРЕБЛИ квартири у селі "Солонка" у нових будинках біля церкви (2500 метрів від Кінг Кросс-Леополіс) - будинки прямо вздовж траси стоять такого бурякового коліру - то на виїзді зі Львова на Стрий - там ще й пільгові умови - ротермінування на 2 роки з фіксацією у доларах.



Отже дивне "ЗУБОЖІННЯ" по-українські...



Тому було дуже цікаво мені подивитися на рівень цін ГОТОВИХ квартир із ремонтом.

Я проаналізував декілька варіантів - ціни як у Києві на ГОТОВІ з ремонтом - від 1400 доларів за квадрат до 1450.

Саме цікаве - УВАГА - жодного продажу за останній квартал НЕ БУЛО.

Інвестори накопичують повітря у повітряній кулі?

Чи ще цікавіше? (мовчу-мовчу).



Ось Вам, пан Долярчик і цікава така арифметика.

А Вам і "карти у руки" - вся країна слідкує за завершенням Вами ремонту та подальшою калькуляцією - найрідкісніша в наші дні річ - КОЛИ ЛЮДИНА ЧЕСНО БЕЗ БРЕХНІ ТА З ПЕРШИХ РУК може сказати.



P.S. Ну і "Рукописи не горять" - форум пам"ятає як тут ціла свора брехунів та побрехеньок топтала мене ногами, коли я написав, що вкладаються люди в ремонт однухи в 45-50 квадратів під орендарів у 5000 доларів - і за ради такого своїми руками: укладають кахель та навіть варять з металу каркаси двоспальних ліжок.

Бож правий: вилили помиї та бруду навіть не по коліна, а по пояс.

Танцювали та били в бубон.

А воно бач як: у цінах 2019 пан Долярчик виходить на 9 000 доларів.

9 000 доларів восени 2019 - це не 5 000 доларів восени 2018.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).