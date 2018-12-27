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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:57

Щось погане з"їли?
Я написав свою думку після того, як прочитав звернення пана Долярчика.
До цього було враження, що гілка "вмерла".
Ваша думка нам відома... Тобто някої думки ніколи немає.
Тільки злоба та гидота.
Для мене було цікаво:
- первинні вкладення в валюті.
- розташування будинка (написано в оголошенні: "гори" (хі-хі));
- якість ремонту (оцінка моя - як можна прочитати - позитивна: в мене зауважень немає: і кахлі, і меблі, і підбір меблів, і сантехніка, і світильники, і побутова техніка; зауваження написав.
- сума, яку за те - 45 квадратів - просять - треба ж знати рівень цін на квартири у Львові; Вам-то воно ні до чого. А мені цікаво.
- аналіз чергового досить вдалого перероблення "однушки" в "двушку".
- якісні фото, які справляють враження, що те - квартира на 100 квадратів.
Вчіться у мене. І менше злоби та ненависті.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 06:40

"... а я хвилю-, хвилю-вався...." ©®™

  akurt написав:треба ж знати рівень цін на квартири у Львові

... на рахунок цін, то я вчора ох#... здивувався дуже, коли побачив ціни на Авалон Флекс, який поруч почали будувати....
- ще МІСЯЦЬ тому, ціна була щось від 17 000м2, - думав тоді: нічого собі ціну поставили на стадії "копаємо ямку", - коли, знову ж таки поруч у Грінвіль Парку у вже зведених/і майже зведених будинках, ціна всього лиш на 1-1,5тис.грн дорожча на м2!
- то було так минулого місяця....

- а вчора відкриваю сторінку на Авалон Флекс, а там :shock: :shock: :shock:
- від 21 000грн/м2!
- і це ще не все! :shock:
- однухи і двухи ВЖЕ ВСІ ПРОДАНІ!!! :shock:
(розумію, що забудовник і сам притримує квартири) - але це вже дуже цинічно і жорстоко!
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%96%D0%B2

п. с.
... думаю, що то на Київській гілці пишуть, що ціни "ту зе мун".... і то у більшості забудовників....
- а воно он як Міхалич...

- треба буде тоді ще помоніторити ціни..... - перевірити, чи це масове підняття цін?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:25

Ситуація дійсно цікава:
- у того ж забудовника комплекс Авалон на Стрийській - вздовж вулиці далі перехрестя із Трускавецькою - інвестори все викупили 1 рік тому по 500 доларів квадрат і виставили в ці дні на продаж по 1000 доларів; то "голі" типа "квартири".
- у популярному районі біля Вікторі Гарденс НЕМА на продаж нічого вже - і це на рівні котловану.
- в районі автовокзалу у бік центра Сихова вже виріс цілий Нью-Йорк і будують і будують. Зараз іде активний продаж квартиру в новому житловому комплексі між ЖК "Новий" та ЖК "Арена-Львів", забудовник "МетГАЛ" - ще є квартири на етапі фундаменту по 750 доларів квадрат.
- Несподівано РОЗГРЕБЛИ квартири у селі "Солонка" у нових будинках біля церкви (2500 метрів від Кінг Кросс-Леополіс) - будинки прямо вздовж траси стоять такого бурякового коліру - то на виїзді зі Львова на Стрий - там ще й пільгові умови - ротермінування на 2 роки з фіксацією у доларах.

Отже дивне "ЗУБОЖІННЯ" по-українські...

Тому було дуже цікаво мені подивитися на рівень цін ГОТОВИХ квартир із ремонтом.
Я проаналізував декілька варіантів - ціни як у Києві на ГОТОВІ з ремонтом - від 1400 доларів за квадрат до 1450.
Саме цікаве - УВАГА - жодного продажу за останній квартал НЕ БУЛО.
Інвестори накопичують повітря у повітряній кулі?
Чи ще цікавіше? (мовчу-мовчу).

Ось Вам, пан Долярчик і цікава така арифметика.
А Вам і "карти у руки" - вся країна слідкує за завершенням Вами ремонту та подальшою калькуляцією - найрідкісніша в наші дні річ - КОЛИ ЛЮДИНА ЧЕСНО БЕЗ БРЕХНІ ТА З ПЕРШИХ РУК може сказати.

P.S. Ну і "Рукописи не горять" - форум пам"ятає як тут ціла свора брехунів та побрехеньок топтала мене ногами, коли я написав, що вкладаються люди в ремонт однухи в 45-50 квадратів під орендарів у 5000 доларів - і за ради такого своїми руками: укладають кахель та навіть варять з металу каркаси двоспальних ліжок.
Бож правий: вилили помиї та бруду навіть не по коліна, а по пояс.
Танцювали та били в бубон.
А воно бач як: у цінах 2019 пан Долярчик виходить на 9 000 доларів.
9 000 доларів восени 2019 - це не 5 000 доларів восени 2018.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:у цінах 2019 пан Долярчик виходить на 9 000 доларів.
9 000 доларів восени 2019 - це не 5 000 доларів восени 2018.

... та то ще ремонт "для себе"(хоч правда дешевенький), а під оренду, то я там написав, на чому і скільки ~ % можна ще зекономити!
- думаю, що в 5-6К - можна влізти, якщо робити СВОЇМИ РУКАМИ!
...ну, і ще руки мають рости з правильного місця! ;) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:06

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

.... ну от глянув Грінвіль Парк, що поряд мого будинку.....
- та ні, у них ціни не змінились
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%96%D0%B2
- такі ж, як і місяць тому... і, на моменті, дешевше, ніж у Флексі на стадії залитого(напевно вже залили) котловану!!!!
- що то за хрінь?
- чому у Флексі притримують і не хочуть зараз продавати однухи/двухи, а три-кімнатні виставили пА 21 000!!!!
....якийсь дурдом!
- ще б розумів, якщо б конкурентів поруч не було.... - а так...
- просто на голову не налазить цінова політика Авалону!
(- і в Таймі на Полтві - пА 24 500грн/м2)
- капець!!!!!!!!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:- здивували кондиціонери СН - дешевенькі (8000 гривень) та поганенькі, Відгуки:

кондиціонери CH є різних цінових категорій, в мене один їхній стоїть, в районі 20к коштував. використовую в основному на обігрів (для того і брався).
Але та квартира з ціною це дуже перебор. Під оренду доларів за 450 - цілком нормально б пішла
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

У Львові в багатьох власників трохи схиблене уявлення про ремонт і опис житла :)
за цю хату в хрущовці хочуть 300$ (32м2). Дорожче ніж з комерцію такої ж площі в бізнесцентрі :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:- думаю, що в 5-6К - можна влізти, якщо робити СВОЇМИ РУКАМИ!

А якщо робити своїми руками на чужому обєкті - то ще й заробити можна :)
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