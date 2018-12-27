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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:12

У Львові біля Victoria Gardens збудують новий розважальний ц

https://varianty.lviv.ua/66134-u-lvovi- ... V981_x8S-w
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Повідомлень: 2343
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:13

У Львові створили управління екології: штат міськради зріс до 1787 осіб
у зв'язку із змінами у структурі міськради, загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів складатиме 1787 осіб. Станом на квітень у Львівській міській раді створили 1762 посад.

Натомість у березні 2017 року у міській раді Львова працювало 1565 людей.
https://varianty.lviv.ua/66133-u-lvovi- ... -uwiytJfl8
jump
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 407408409410
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