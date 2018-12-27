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Додано: Чет 19 вер, 2019 17:12
У Львові біля Victoria Gardens збудують новий розважальний ц
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:13
У Львові створили управління екології: штат міськради зріс до 1787 осіб
у зв'язку із змінами у структурі міськради, загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів складатиме 1787 осіб. Станом на квітень у Львівській міській раді створили 1762 посад.
Натомість у березні 2017 року у міській раді Львова працювало 1565 людей.
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