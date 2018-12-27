Додано: Суб 21 вер, 2019 18:52

- #новинизполонини!



... в моєму новому будинку, де я плавно завершую свій ремонт... і де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....

- проникли через балкон!

- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)

- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"

(значіть профі? )



... додам від себе:

- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...

- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!



... що скажете, шановне товариство?