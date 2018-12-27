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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:12
У Львові біля Victoria Gardens збудують новий розважальний ц
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:13
У Львові створили управління екології: штат міськради зріс до 1787 осіб
у зв'язку із змінами у структурі міськради, загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів складатиме 1787 осіб. Станом на квітень у Львівській міській раді створили 1762 посад.
Натомість у березні 2017 року у міській раді Львова працювало 1565 людей.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
- #новинизполонини!
... в моєму новому будинку, де я плавно завершую свій ремонт... і де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....
- проникли через балкон!
- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)
- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"
(значіть профі? )
... додам від себе:
- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...
- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!
... що скажете, шановне товариство?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:59
у Вас район рогульський і босяцький -будуть бомбити регулярно і нічого Ви не вдієте.
гірше хіба Рясне і Левандівка, Сихів у цьому плані трішки кращий. Я Вас попереджав-продавайте те барахло в акваріумі-докладіть і візьміть у нормальному тихому районі. Це місце для люмпену.
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:08
jump
...яка різниця для грабіжника в якому районі йому лізти у вікно/чи двері?
- райончики ж не відгороджені наприклад рікою/чи мінним полем!
п. с.
... ну, ще розумію у Рясному-2/чи на Щурата/ чи Сихові зі сторони лісу/поля...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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