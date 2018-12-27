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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 407408409410
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:12

У Львові біля Victoria Gardens збудують новий розважальний ц

https://varianty.lviv.ua/66134-u-lvovi- ... V981_x8S-w
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:13

У Львові створили управління екології: штат міськради зріс до 1787 осіб
у зв'язку із змінами у структурі міськради, загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів складатиме 1787 осіб. Станом на квітень у Львівській міській раді створили 1762 посад.

Натомість у березні 2017 року у міській раді Львова працювало 1565 людей.
https://varianty.lviv.ua/66133-u-lvovi- ... -uwiytJfl8
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

- #новинизполонини!

... в моєму новому будинку, де я плавно завершую свій ремонт... і де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....
- проникли через балкон!
- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)
- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"
(значіть профі? )

... додам від себе:
- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...
- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!

... що скажете, шановне товариство?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:59

  Долярчик написав:- #новинизполонини!

... в моєму новому будинку, де я плавно завершую свій ремонт... і де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....
- проникли через балкон!
- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)
- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"
(значіть профі? )

... додам від себе:
- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...
- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!
охорона не допоможе :wink:

... що скажете, шановне товариство?

у Вас район рогульський і босяцький -будуть бомбити регулярно і нічого Ви не вдієте.
гірше хіба Рясне і Левандівка, Сихів у цьому плані трішки кращий. Я Вас попереджав-продавайте те барахло в акваріумі-докладіть і візьміть у нормальному тихому районі. Це місце для люмпену.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:08

jump
...яка різниця для грабіжника в якому районі йому лізти у вікно/чи двері?
- райончики ж не відгороджені наприклад рікою/чи мінним полем! :shock: :mrgreen:

п. с.
... ну, ще розумію у Рясному-2/чи на Щурата/ чи Сихові зі сторони лісу/поля...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:01

Долярчик
Повторюю-район босяцький і для люмпену
селитись там сім*єю-собі гірше. Попереджав- Ви не слухали.
Попереджаю 2-ий раз-охорона не допоможе.За шкіру бояться або в долі.Поліція не допоможе також-це просто селфімени і селфіменки, не для роботи :lol:
тікайте...
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:53

Пофіг , що босяцкій так ще фіг заїдеш, виїдеш.Вчора поїхав на Орлика .Тянучка від Кривчиць , щоб заїхати, і виїхати від Балатона до Чорновола.На Замарстнівську можна не розраховувати.Їїзавузили на одну полосу, тепер якщо трамвай поломиться хрен об'їдеш.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:05

  Bolt написав:Пофіг , що босяцкій так ще фіг заїдеш, виїдеш.Вчора поїхав на Орлика .Тянучка від Кривчиць , щоб заїхати, і виїхати від Балатона до Чорновола.На Замарстнівську можна не розраховувати.Їїзавузили на одну полосу, тепер якщо трамвай поломиться хрен об'їдеш.

Бідолаха не зрозумів це ще досі. :lol: Я виїжджав звідтам на Левандівку, Богданівську, Хмельницького, центр по справах упродовж останнього місяця майже щодня-це пекло. корки, смердота. купа народу. машин. бігданів. забудов, які ще збільшать у рази усе те найгірше, що є у тому забитому районі :shock:
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