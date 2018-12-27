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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... так я кажу(та і ви всі підтверджуєте) - а ДЕ НЕМА ЗАТОРІВ??? :)
....на Городоцький - є!
- на Кульпарківській - є!
- на Чорновола - є!
- на Зеленій - є!
- на Шевченка - є!
- на Підвальній - є!
- на Пасічній/Личаківській - є!

- то ДЕ НЕМА???! :)

... в Ременові? Звенигороді? :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:49

  Bolt написав:Сьогодні , як в старі добрі часи вдалося від Наварії до універа доскакати за 18хв.В будній день цей шлях займає 45-50 хв .А тим часом тянучка нна вїзді в Львів в минулому році починалася від Гелікона, а того року вже від Сокара на Кульпі.На кільцьові в Сокільниках збудували 12 п'яти поверхівок.Це пісец.


Там внизу буде катастрофа коли все заселять. Мені ще вдається встигати,але об'їзжаю по Трускавецькій - Наукова через Стрицський парк ,щоб на Зелену попасти. Але транспортний колапс попереду,це точно.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:05

  Долярчик написав:... так я кажу(та і ви всі підтверджуєте) - а ДЕ НЕМА ЗАТОРІВ??? :)
....на Городоцький - є!
- на Кульпарківській - є!
- на Чорновола - є!
- на Зеленій - є!
- на Шевченка - є!
- на Підвальній - є!
- на Пасічній/Личаківській - є!

- то ДЕ НЕМА???! :)

... в Ременові? Звенигороді? :mrgreen: :lol:

Затори є всюди, як на мене то питання не в заторах, а тому щоб головою думати де купувати житло. Чим ближче до роботи/школи тим краще. купував народ за містом - бо думав та скільки там в той садок итину завезти, а дійшло до діла - і вже 30-45хв зранку їдуть до садка
dinozavrik
 
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