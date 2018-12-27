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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2019 15:13
... так я кажу(та і ви всі підтверджуєте) - а ДЕ НЕМА ЗАТОРІВ???
....на Городоцький - є!
- на Кульпарківській - є!
- на Чорновола - є!
- на Зеленій - є!
- на Шевченка - є!
- на Підвальній - є!
- на Пасічній/Личаківській - є!
- то ДЕ НЕМА???!
... в Ременові? Звенигороді?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 22 вер, 2019 17:49
Bolt написав:
Сьогодні , як в старі добрі часи вдалося від Наварії до універа доскакати за 18хв.В будній день цей шлях займає 45-50 хв .А тим часом тянучка нна вїзді в Львів в минулому році починалася від Гелікона, а того року вже від Сокара на Кульпі.На кільцьові в Сокільниках збудували 12 п'яти поверхівок.Це пісец.
Там внизу буде катастрофа коли все заселять. Мені ще вдається встигати,але об'їзжаю по Трускавецькій - Наукова через Стрицський парк ,щоб на Зелену попасти. Але транспортний колапс попереду,це точно.
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Ethereum
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Додано: Нед 22 вер, 2019 18:05
Долярчик написав:
... так я кажу(та і ви всі підтверджуєте) - а ДЕ НЕМА ЗАТОРІВ???
....на Городоцький - є!
- на Кульпарківській - є!
- на Чорновола - є!
- на Зеленій - є!
- на Шевченка - є!
- на Підвальній - є!
- на Пасічній/Личаківській - є!
- то ДЕ НЕМА???!
... в Ременові? Звенигороді?
Затори є всюди, як на мене то питання не в заторах, а тому щоб головою думати де купувати житло. Чим ближче до роботи/школи тим краще. купував народ за містом - бо думав та скільки там в той садок итину завезти, а дійшло до діла - і вже 30-45хв зранку їдуть до садка
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dinozavrik
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Додано: Нед 22 вер, 2019 18:57
dinozavrik написав:
Чим ближче до роботи/школи тим краще
- золоті слова!
- я якраз так і брав, щоб як не всім, то хоч більшій частині сім'ї було вигідне розташування!
... жінці до роботи - 200м!
- старшому до школи - 200м!
- ну і там далі по списку знаєте.... базар/супермаркети/Спартак...
... хоч, ще пару років тому, реально розглядав Рясне, а особливо Винники - з-за браку коштів... - хотілось мати хоч десь/хоч якийсь "свій куточок".....
- але я ДУУУУУЖЕ радий, що вдалось взяти у вигідній/хорошій локації!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 22 вер, 2019 19:36
Звідки у Львові робота ?!Так ІТ-шники, щось трохі заробляють, та народ , що біля них крутиться.Долярчик навіть на продажі ІТшникам роверів з гіроскутерами на хату наскладав...
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Bolt
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Додано: Нед 22 вер, 2019 19:57
Bolt написав:
Звідки у Львові робота ?!
... це ви запитайте у людей в переповнених маршрутках зранку/ввечері! - он на Чорновола у ВЕЛИКІ 46-ті маршрутки вже не всі влізають! - і ходять вони регулярно що 7-10хв!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 22 вер, 2019 20:23
Долярчик написав: Bolt написав:
Звідки у Львові робота ?!
... це ви запитайте у людей в переповнених маршрутках зранку/ввечері! - он на Чорновола у ВЕЛИКІ 46-ті маршрутки вже не всі влізають! - і ходять вони регулярно що 7-10хв!
Зранку допустим, пенси в сторону Шувару їдуть, щоб продукти дешевше купити , а вечором ХЗ.Але, те що коли в школах канікули машин стає на чверть меньше то точно.Взагалі з освітою , я думаю, пов'язано до 40 процентів трафіку як громадського так і приватного транспорту.
Доречі, щось Садового не видно давно, видно досвоїх нахомячених на забудовниках коштів поїхав.
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Bolt
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