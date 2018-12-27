Bolt написав:
Сьогодні , як в старі добрі часи вдалося від Наварії до універа доскакати за 18хв.В будній день цей шлях займає 45-50 хв .А тим часом тянучка нна вїзді в Львів в минулому році починалася від Гелікона, а того року вже від Сокара на Кульпі.На кільцьові в Сокільниках збудували 12 п'яти поверхівок.Це пісец.
Затори від Сокара були вже рік тому, я про це як раз писав тут
. Там же писав про транспортний колапс, що наближається. І про нашу стратегію вибору локації.
Щодо Топольної, то ще 2-3 роки тому там не було так кепсько. Виїхати звідти в центр через Високий Замок майже не було проблемою (хіба взимку хтось туда влізав на "лисій" резині). За останні пару місяців, декілька разів заїжджав в той район - трафік став набагато інтенсивніший (а на Чорновола, то й взагалі). І це ще не збудували все, що планують збудувати. Чесно кажучи, страшно подумати, що буде, коли все збудують і заселять.
Стратегія вибору житла, яку пропонує dinozavrik
хороша - використання автомобіля у Львові потрібно мінімізовувати - хоча її може бути важко забезпечити. Що робити у випадку зміни роботи? Що робити, якщо компанія змінює офіс і переїжджає в інший район? З орендованим житлом це робити простіше. В мене колеги, після переходу з інших компаній, за деякий час винаймають квартири ближче до офісу, і ходять на роботу пішки.
Ми рік тому переїхали в ближній центр, вже трохи назбирали статистики, можу поділитися досвідом. До роботи 20-25 хвилин пішки, дружині - 25-30. Машиною 6-10 хвилин, навіть, з усіма можливими заторами. Через нестачу місць для паркування, з собою взяли одну машину (коли жили на Топольній, або на дачі, то користувалися двома), другу залишили в гаражі. Машина деколи комусь з нас буває потрібна по роботі, тоді хтось один їде на ній. Коли нікому не потрібна і гарна погода, то обидвоє ходимо пішки. Громадським транспортом за рік користувався 5-6 разів, коли запізнювався і пішки не встигав (трамвай і 46 автобус). Не в годину пік, тому без особливих проблем.
Дитина вчиться в школі на Сихові. Там організований довіз дітей. Є декілька маршрутів. Зранку дітей підбирають, ввечері розвозять. До зупинки шкільного автобусу дитині 4-5 хвилин пішки. Це за додаткову оплату, але враховуючи скільки часу піде на те, щоб зранку виїхати з Сихова, і ввечері туда заїхати, то ціна більш ніж притомна. Плюс це, хоч і мінімальний, але внесок в зменшення заторів в місті. Для того щоб привезти/забрати 50-60 дітей до/зі школи використовується не 50-60 автівок батьків, а 2-3 (мікро)автобуси.
У вихідні, якщо залишаємося в місті, то пару годин йде на закупи: пішки на ринок (овочі+фрукти) + машиною в супермаркет (все інше). Інший час: прогулянки парками (5 парків на відстані 10-20 хвилин пішки), центр (20-25 хвилин пішки), кінотеатр (ходимо в ТРЦ "Форум", 40-45 хвилин пішки).
Заняття спортом наразі зводяться до 3-5 пробіжок (30-40 км загалом) на тиждень в парках навколо. Стадіонів/майданчиків з турніками і, навіть, тренажерами також вистачає. Ще думаємо про басейн. В принципі, є вибір з трьох басейнів в 15-20 хвилинах пішки від дому. Мені дуже хотілося б плавати на СКА (люблю відкриту воду), але це лише машиною, і виїхати звідти о 8:15 ранку буде дуже проблематично.
Загалом, машину стали використовувати набагато рідше. Коли жили на Топольній, одного баку не завжди вистачало на тиждень (міг заправлятися раз на 5-6 днів) + дружина заправляла свою машину раз на два тижні. Зараз однієї заправки вистачає на 2-3 тижні. Таким чином, на паливі економимо 4000-5000 грн. на місяць. Правда, кількість кроків виросла з 15000-30000 до 100000-120000 на тиждень, тому гроші зекономлені на паливі, мабуть, підуть на купівлю взуття
З парковкою автомобілів - біда. Місця мало, кількість машин зростає, кількість протипаркувальних стовпців також
. Після того, як один раз припаркувались в 2-х хвилинах пішки від будинку, почали серьйзно думати про гараж. Гаражі, в принципі, трапляються, але ціни - шалені (від $12К до $30К). З другої спроби купили ще один гараж в 5 хвилинах пішки від дому, але він вимагав ремонту (в першій спробі був гараж в кращому стані, 1.5 хвилини пішки від дому, але він мав проблеми з документами, тому від нього відмовились). Тому при купівлі житла, особливо в прицентральних районах, дуже раджу подбати про місце для паркування авто.
В принципі, ось і все. Загалом, очікування (як я їх описував минулого року) більше справдились ніж ні. Стиль пересування містом достатньо близький до того, який в нас є під час подорожей до Європи. Хіба що, завдяки компактності міста, менше використовуємо громадський транспорт. Ми стали набагато більше ходити, що корисно для здоров'я, і економити трішки грошей на паливі. Колеги, які живуть поруч з офісом вже декілька років, казали, що ейфорії від переходу від авто до ходьби нам вистачить на рік. Але рік вже пройшов, на разі назад в машину не тягне