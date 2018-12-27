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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... так я кажу(та і ви всі підтверджуєте) - а ДЕ НЕМА ЗАТОРІВ??? :)
....на Городоцький - є!
- на Кульпарківській - є!
- на Чорновола - є!
- на Зеленій - є!
- на Шевченка - є!
- на Підвальній - є!
- на Пасічній/Личаківській - є!

- то ДЕ НЕМА???! :)

... в Ременові? Звенигороді? :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:49

  Bolt написав:Сьогодні , як в старі добрі часи вдалося від Наварії до універа доскакати за 18хв.В будній день цей шлях займає 45-50 хв .А тим часом тянучка нна вїзді в Львів в минулому році починалася від Гелікона, а того року вже від Сокара на Кульпі.На кільцьові в Сокільниках збудували 12 п'яти поверхівок.Це пісец.


Там внизу буде катастрофа коли все заселять. Мені ще вдається встигати,але об'їзжаю по Трускавецькій - Наукова через Стрицський парк ,щоб на Зелену попасти. Але транспортний колапс попереду,це точно.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:05

  Долярчик написав:... так я кажу(та і ви всі підтверджуєте) - а ДЕ НЕМА ЗАТОРІВ??? :)
....на Городоцький - є!
- на Кульпарківській - є!
- на Чорновола - є!
- на Зеленій - є!
- на Шевченка - є!
- на Підвальній - є!
- на Пасічній/Личаківській - є!

- то ДЕ НЕМА???! :)

... в Ременові? Звенигороді? :mrgreen: :lol:

Затори є всюди, як на мене то питання не в заторах, а тому щоб головою думати де купувати житло. Чим ближче до роботи/школи тим краще. купував народ за містом - бо думав та скільки там в той садок итину завезти, а дійшло до діла - і вже 30-45хв зранку їдуть до садка
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Чим ближче до роботи/школи тим краще

- золоті слова!
- я якраз так і брав, щоб як не всім, то хоч більшій частині сім'ї було вигідне розташування!
... жінці до роботи - 200м!
- старшому до школи - 200м!
- ну і там далі по списку знаєте.... базар/супермаркети/Спартак... :)

... хоч, ще пару років тому, реально розглядав Рясне, а особливо Винники - з-за браку коштів... - хотілось мати хоч десь/хоч якийсь "свій куточок".....
- але я ДУУУУУЖЕ радий, що вдалось взяти у вигідній/хорошій локації!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:36

Звідки у Львові робота ?!Так ІТ-шники, щось трохі заробляють, та народ , що біля них крутиться.Долярчик навіть на продажі ІТшникам роверів з гіроскутерами на хату наскладав...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Звідки у Львові робота ?!

... це ви запитайте у людей в переповнених маршрутках зранку/ввечері! - он на Чорновола у ВЕЛИКІ 46-ті маршрутки вже не всі влізають! - і ходять вони регулярно що 7-10хв!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:23

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Звідки у Львові робота ?!

... це ви запитайте у людей в переповнених маршрутках зранку/ввечері! - он на Чорновола у ВЕЛИКІ 46-ті маршрутки вже не всі влізають! - і ходять вони регулярно що 7-10хв!

Зранку допустим, пенси в сторону Шувару їдуть, щоб продукти дешевше купити , а вечором ХЗ.Але, те що коли в школах канікули машин стає на чверть меньше то точно.Взагалі з освітою , я думаю, пов'язано до 40 процентів трафіку як громадського так і приватного транспорту.
Доречі, щось Садового не видно давно, видно досвоїх нахомячених на забудовниках коштів поїхав.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:29

  Bolt написав:Сьогодні , як в старі добрі часи вдалося від Наварії до універа доскакати за 18хв.В будній день цей шлях займає 45-50 хв .А тим часом тянучка нна вїзді в Львів в минулому році починалася від Гелікона, а того року вже від Сокара на Кульпі.На кільцьові в Сокільниках збудували 12 п'яти поверхівок.Це пісец.


Затори від Сокара були вже рік тому, я про це як раз писав тут. Там же писав про транспортний колапс, що наближається. І про нашу стратегію вибору локації.

Щодо Топольної, то ще 2-3 роки тому там не було так кепсько. Виїхати звідти в центр через Високий Замок майже не було проблемою (хіба взимку хтось туда влізав на "лисій" резині). За останні пару місяців, декілька разів заїжджав в той район - трафік став набагато інтенсивніший (а на Чорновола, то й взагалі). І це ще не збудували все, що планують збудувати. Чесно кажучи, страшно подумати, що буде, коли все збудують і заселять.

Стратегія вибору житла, яку пропонує dinozavrik хороша - використання автомобіля у Львові потрібно мінімізовувати - хоча її може бути важко забезпечити. Що робити у випадку зміни роботи? Що робити, якщо компанія змінює офіс і переїжджає в інший район? З орендованим житлом це робити простіше. В мене колеги, після переходу з інших компаній, за деякий час винаймають квартири ближче до офісу, і ходять на роботу пішки.

Ми рік тому переїхали в ближній центр, вже трохи назбирали статистики, можу поділитися досвідом. До роботи 20-25 хвилин пішки, дружині - 25-30. Машиною 6-10 хвилин, навіть, з усіма можливими заторами. Через нестачу місць для паркування, з собою взяли одну машину (коли жили на Топольній, або на дачі, то користувалися двома), другу залишили в гаражі. Машина деколи комусь з нас буває потрібна по роботі, тоді хтось один їде на ній. Коли нікому не потрібна і гарна погода, то обидвоє ходимо пішки. Громадським транспортом за рік користувався 5-6 разів, коли запізнювався і пішки не встигав (трамвай і 46 автобус). Не в годину пік, тому без особливих проблем.

Дитина вчиться в школі на Сихові. Там організований довіз дітей. Є декілька маршрутів. Зранку дітей підбирають, ввечері розвозять. До зупинки шкільного автобусу дитині 4-5 хвилин пішки. Це за додаткову оплату, але враховуючи скільки часу піде на те, щоб зранку виїхати з Сихова, і ввечері туда заїхати, то ціна більш ніж притомна. Плюс це, хоч і мінімальний, але внесок в зменшення заторів в місті. Для того щоб привезти/забрати 50-60 дітей до/зі школи використовується не 50-60 автівок батьків, а 2-3 (мікро)автобуси.

У вихідні, якщо залишаємося в місті, то пару годин йде на закупи: пішки на ринок (овочі+фрукти) + машиною в супермаркет (все інше). Інший час: прогулянки парками (5 парків на відстані 10-20 хвилин пішки), центр (20-25 хвилин пішки), кінотеатр (ходимо в ТРЦ "Форум", 40-45 хвилин пішки).

Заняття спортом наразі зводяться до 3-5 пробіжок (30-40 км загалом) на тиждень в парках навколо. Стадіонів/майданчиків з турніками і, навіть, тренажерами також вистачає. Ще думаємо про басейн. В принципі, є вибір з трьох басейнів в 15-20 хвилинах пішки від дому. Мені дуже хотілося б плавати на СКА (люблю відкриту воду), але це лише машиною, і виїхати звідти о 8:15 ранку буде дуже проблематично.

Загалом, машину стали використовувати набагато рідше. Коли жили на Топольній, одного баку не завжди вистачало на тиждень (міг заправлятися раз на 5-6 днів) + дружина заправляла свою машину раз на два тижні. Зараз однієї заправки вистачає на 2-3 тижні. Таким чином, на паливі економимо 4000-5000 грн. на місяць. Правда, кількість кроків виросла з 15000-30000 до 100000-120000 на тиждень, тому гроші зекономлені на паливі, мабуть, підуть на купівлю взуття :)

З парковкою автомобілів - біда. Місця мало, кількість машин зростає, кількість протипаркувальних стовпців також :). Після того, як один раз припаркувались в 2-х хвилинах пішки від будинку, почали серьйзно думати про гараж. Гаражі, в принципі, трапляються, але ціни - шалені (від $12К до $30К). З другої спроби купили ще один гараж в 5 хвилинах пішки від дому, але він вимагав ремонту (в першій спробі був гараж в кращому стані, 1.5 хвилини пішки від дому, але він мав проблеми з документами, тому від нього відмовились). Тому при купівлі житла, особливо в прицентральних районах, дуже раджу подбати про місце для паркування авто.

В принципі, ось і все. Загалом, очікування (як я їх описував минулого року) більше справдились ніж ні. Стиль пересування містом достатньо близький до того, який в нас є під час подорожей до Європи. Хіба що, завдяки компактності міста, менше використовуємо громадський транспорт. Ми стали набагато більше ходити, що корисно для здоров'я, і економити трішки грошей на паливі. Колеги, які живуть поруч з офісом вже декілька років, казали, що ейфорії від переходу від авто до ходьби нам вистачить на рік. Але рік вже пройшов, на разі назад в машину не тягне :)
Востаннє редагувалось Coder в Нед 22 вер, 2019 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... а ще дехто каже, як це так Долярчикові вдавалось відкладати, що хату купив...?
- а от і відповідь:
- у Долярчика автівки НЕМА! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:10

  Coder написав:
  Bolt написав:Сьогодні , як в старі добрі часи вдалося від Наварії до універа доскакати за 18хв.В будній день цей шлях займає 45-50 хв .А тим часом тянучка нна вїзді в Львів в минулому році починалася від Гелікона, а того року вже від Сокара на Кульпі.На кільцьові в Сокільниках збудували 12 п'яти поверхівок.Це пісец.


Затори від Сокара були вже рік тому, я про це як раз писав тут. Там же писав про транспортний колапс, що наближається. І про нашу стратегію вибору локації.

Щодо Топольної, то ще 2-3 роки тому там не було так кепсько. Виїхати звідти в центр через Високий Замок майже не було проблемою (хіба взимку хтось туда влізав на "лисій" резині). За останні пару місяців, декілька разів заїжджав в той район - трафік став набагато інтенсивніший (а на Чорновола, то й взагалі). І це ще не збудували все, що планують збудувати. Чесно кажучи, страшно подумати, що буде, коли все збудують і заселять.

Стратегія вибору житла, яку пропонує dinozavrik хороша - використання автомобіля у Львові потрібно мінімізовувати - хоча її може бути важко забезпечити. Що робити у випадку зміни роботи? Що робити, якщо компанія змінює офіс і переїжджає в інший район? З орендованим житлом це робити простіше. В мене колеги, після переходу з інших компаній, за деякий час винаймають квартири ближче до офісу, і ходять на роботу пішки.



Про міграцію компаній - частково згоден, але 90% це франківський-залізнічний райони. Тому треба разів з 50 подумати перед тим як купувати, для прикладу, котедж в Ременові :)
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