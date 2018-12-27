Львів‘янам про знищення їхнього міста.
На першій знимці - знищення передбаченого генпланом адміністративного центру, в якому мав би бути розташований Будинок правосуддя, а також виконавчі структури ЛОДА та міськради. Цей центр був покликаний розвантажити центр історичний (друга знимка).
Офіційно - це будівництво казарми для контрактників. Насправді - чергова афера Садового, або розбивка нового житлового району, який разом із іншими садобудами вкінець знищить наше місто;
Ось витяг із засідання Містобудівної ради:
«Основними причинами підготовки проекту будівництва Будинку правосуддя у м. Львовi є те, що дане будівництво принесе значні економiчнi, органiзацiйнi та полiтичнi дивiденти органам місцевого самоврядування щодо органiзацiї функціонування господарки міста i області (зменшення транспортного навантаження, зняття незадоволення мешканців міста та області щодо неналежних умов органiзацiї роботи суду при зверненні громадян за захистом їхніх порушених прав; використання звільнених судами приміщень для інших потреб громади, а також значно підвищить ефективність роботи судово гілки влади.
Впровадження даного проекту дає можливість створити на дiлянцi (яка знаходиться на вiдстанi 3 км. вiд центральної частини міста) адмiнiстративний центр, в якому могли б розміститись також виконавчі структури міської ради та обласної державної адмiнiстрацiї.
Такий пiдхiд дає змогу 80% центральної частини міста зробити пішохідною i відповідно надзвичайно привабливою з точки зору туризму».
Вже згодом один із ГАПів «Містопроекту», колєґа пана Чаплінського, який «обґрунтовує» найбільш одіозні забудови в місті, пан Столяров, відстоюючи чергове незаконне будівництво так званого Парк-тауера (на третій знимці, авторства Ю. Волощака), казав наступне:
«Болюче питання для даного будівництва – це забезпеченість автостоянками та паркінгом. Оскільки поруч територія існуючої військової частини буде розвиватися як громадський центр - там передбачається розміщення великої кількості стоянок».
Ось так із львів‘ян роблять львівців, перетворюючи княже місто в бетонну кошару…