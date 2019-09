Додано: Пон 23 вер, 2019 22:40

Цікаво, звідки у Вас така інформація. За моїми джерелами, картина дещо інакша. ІТ Кластер ніде не мав бути. ІТ Кластер - це неприбуткова організація, яка об'єднує близько 100 ІТ компаній Львова. ІТ Кластер існує на членські внески компаній, що входять в нього, і займається різноманітними проектами, що мають на меті розвиток ІТ індустрії в місті. Діяльність Кластера координується командою з пари десятків людей, яким достатньо невеличкого офісу, тому ціла ділянка біля Victoria Gardens їм не потрібна.



ІТ Кластер займається декількома інфраструктурними проектами: IT House (+2.0), IT Village та IT Park. Декілька років тому ділянка біля Victoria Gardens розглядалась в контексті одного з проектів (IT House 2.0), але не пройшла всі потрібні процедури в ЛМР (ймовірно, через запланований там конгрес-хол). ІТ Village (130+ котеджів) вже будується в Малечковичах. Будівниціто IT Park стартує в районі Стрийської, але не на тій ділянці, про яку говорить jump. Плюс, наскільки мені відомо, УКУ не має до тої ділянки жодного відношення (вона належала зовсім іншому власнику, не місту, і не церкві).



Той факт, що на території IT Park будуть побудовані кампус і лабораторії УКУ, не пов'язаний з "молитвами". Просто УКУ є одним з перших членів ІТ Кластеру, і перші освітні програми Кластеру запускались на його базі (зокрема, бакалаврська програма Computer Science UCU). Коли НУЛП і ЛНУ відчули конкуренцію з боку приватного вишу (який почав забирати в них найкращих студентів, зокрема, в 2019 середній бал ЗНО абітурієнтів УКУ на два різні напрямки - 198.6 і 198.2), тоді почали рухатись і вони (цього року в НУЛП на одну з програм ІТ Кластеру - 196.3).



А щодо ділянки біля Victoria Gardens, то якщо там таки побудують конгрес хол, то це буде чудово для міста. У Львова з'явиться можливість рухатись від (алко-)гастро-туризму в сторону бізнес-туризму, що приноситиме набагато більше грошей в місто. Зараз в нас немає можливості прийняти масштабні події. Найбільший майданчик для проведення такого розміру заходів (виставок, конференцій) - це Арена Львів. Але навіть щорічна ІТ Арена, що організовується кластером, вже починає переростати цю площадку, а іншого місця немає.