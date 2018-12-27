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У детальному плані території немає Парк-тауеру ! І справді, там не тільки місць для паркування бракує - там взагалі жодного життєвого простору нема не тільки для майбутніх мешканців, але його ж відібрали і у мешканців, котрі ВЖЕ там проживають ! Піпець повний.
Львів‘янам про знищення їхнього міста.
На першій знимці - знищення передбаченого генпланом адміністративного центру, в якому мав би бути розташований Будинок правосуддя, а також виконавчі структури ЛОДА та міськради. Цей центр був покликаний розвантажити центр історичний (друга знимка).
Офіційно - це будівництво казарми для контрактників. Насправді - чергова афера Садового, або розбивка нового житлового району, який разом із іншими садобудами вкінець знищить наше місто;
Ось витяг із засідання Містобудівної ради:
«Основними причинами підготовки проекту будівництва Будинку правосуддя у м. Львовi є те, що дане будівництво принесе значні економiчнi, органiзацiйнi та полiтичнi дивiденти органам місцевого самоврядування щодо органiзацiї функціонування господарки міста i області (зменшення транспортного навантаження, зняття незадоволення мешканців міста та області щодо неналежних умов органiзацiї роботи суду при зверненні громадян за захистом їхніх порушених прав; використання звільнених судами приміщень для інших потреб громади, а також значно підвищить ефективність роботи судово гілки влади. Впровадження даного проекту дає можливість створити на дiлянцi (яка знаходиться на вiдстанi 3 км. вiд центральної частини міста) адмiнiстративний центр, в якому могли б розміститись також виконавчі структури міської ради та обласної державної адмiнiстрацiї. Такий пiдхiд дає змогу 80% центральної частини міста зробити пішохідною i відповідно надзвичайно привабливою з точки зору туризму».
Вже згодом один із ГАПів «Містопроекту», колєґа пана Чаплінського, який «обґрунтовує» найбільш одіозні забудови в місті, пан Столяров, відстоюючи чергове незаконне будівництво так званого Парк-тауера (на третій знимці, авторства Ю. Волощака), казав наступне:
«Болюче питання для даного будівництва – це забезпеченість автостоянками та паркінгом. Оскільки поруч територія існуючої військової частини буде розвиватися як громадський центр - там передбачається розміщення великої кількості стоянок».
Ось так із львів‘ян роблять львівців, перетворюючи княже місто в бетонну кошару…
jump IT кластер мав бути біля Вікторії Гарденс. Основна мета була - не нагружати інфраструктуру міста і розвивати ще один район. але так сталось що в місті всім керує церква, і "молитвами" УКУ ІТ кластер всунули біля них
Цікаво, звідки у Вас така інформація. За моїми джерелами, картина дещо інакша. ІТ Кластер ніде не мав бути. ІТ Кластер - це неприбуткова організація, яка об'єднує близько 100 ІТ компаній Львова. ІТ Кластер існує на членські внески компаній, що входять в нього, і займається різноманітними проектами, що мають на меті розвиток ІТ індустрії в місті. Діяльність Кластера координується командою з пари десятків людей, яким достатньо невеличкого офісу, тому ціла ділянка біля Victoria Gardens їм не потрібна.
ІТ Кластер займається декількома інфраструктурними проектами: IT House (+2.0), IT Village та IT Park. Декілька років тому ділянка біля Victoria Gardens розглядалась в контексті одного з проектів (IT House 2.0), але не пройшла всі потрібні процедури в ЛМР (ймовірно, через запланований там конгрес-хол). ІТ Village (130+ котеджів) вже будується в Малечковичах. Будівниціто IT Park стартує в районі Стрийської, але не на тій ділянці, про яку говорить jump. Плюс, наскільки мені відомо, УКУ не має до тої ділянки жодного відношення (вона належала зовсім іншому власнику, не місту, і не церкві).
Той факт, що на території IT Park будуть побудовані кампус і лабораторії УКУ, не пов'язаний з "молитвами". Просто УКУ є одним з перших членів ІТ Кластеру, і перші освітні програми Кластеру запускались на його базі (зокрема, бакалаврська програма Computer Science UCU). Коли НУЛП і ЛНУ відчули конкуренцію з боку приватного вишу (який почав забирати в них найкращих студентів, зокрема, в 2019 середній бал ЗНО абітурієнтів УКУ на два різні напрямки - 198.6 і 198.2), тоді почали рухатись і вони (цього року в НУЛП на одну з програм ІТ Кластеру - 196.3).
А щодо ділянки біля Victoria Gardens, то якщо там таки побудують конгрес хол, то це буде чудово для міста. У Львова з'явиться можливість рухатись від (алко-)гастро-туризму в сторону бізнес-туризму, що приноситиме набагато більше грошей в місто. Зараз в нас немає можливості прийняти масштабні події. Найбільший майданчик для проведення такого розміру заходів (виставок, конференцій) - це Арена Львів. Але навіть щорічна ІТ Арена, що організовується кластером, вже починає переростати цю площадку, а іншого місця немає.
Товариство, у звязку з тим, що забудовники зафіксували ціни, коли курс гриня - дол. був 27-28/1дол., маємо здорожщення нерухомості в дол. еквіваленті. Як відомо криза і девал 2014р покосила останніх гривневірів і більшість людей свої збереження тримали(ють) в дол. Звідси є ймовірність, що потенційні покупці не підуть до забудовника, а будуть очікувати бажаного курсу. Отже тепер маємо ріст ціни і в гривні і в дол. ! Які Ваші прогнози на поведінку забудовників в звязку з розворотом курсу гривні ? (мається на увазі якщо курс зафіксується на теперішніх позначках або грн. продовжить укріплятись).
Мій прогноз 1) теперішня ситуація + зимовий (застіний) період має зменшити попит 2) в першу чергу забудовники зроблять акції/знижки і розстануться з тим, що заклали на курсові ризики 3) якщо цього не буде достатньо - будуть зменшувати маржу. Тому всетаки поки очікую зниження ціни в якийсь спосіб....
Coder написав:Той факт, що на території IT Park будуть побудовані кампус і лабораторії УКУ, не пов'язаний з "молитвами". Просто УКУ є одним з перших членів ІТ Кластеру, і перші освітні програми Кластеру запускались на його базі (зокрема, бакалаврська програма Computer Science UCU). ІТ Кластер займається декількома інфраструктурними проектами: IT House (+2.0), IT Village та IT Park. Декілька років тому ділянка біля Victoria Gardens розглядалась в контексті одного з проектів (IT House 2.0), але не пройшла всі потрібні процедури в ЛМР (ймовірно, через запланований там конгрес-хол). ІТ Village (130+ котеджів) вже будується в Малечковичах. Будівниціто IT Park стартує в районі Стрийської, але не на тій ділянці, про яку говорить jump. Плюс, наскільки мені відомо, УКУ не має до тої ділянки жодного відношення (вона належала зовсім іншому власнику, не місту, і не церкві). .
Ну дивіться. Такий інфраструктурний проект як ІТ Парк - де б він не розташовувався - розвине район.
1. Згідно якої бізнес логіки вибрати ділянку де 1 сотка коштує 30-40 тис уе в приватного власника при варіантах отримати ділянку від міста? і за співпадінням це якраз майже межує з УКУ (до речі УГКЦ вміє добре з міста землю вибивати)
2. Офіційні заяви ІТ Кластеру - ми не будемо використовувати інфранстуктуру та що вже є, і т.д - йде повністю в розріз з їхніми справами відносно ІТ Парку -ще більше використати готову інфраструктуру - хіба на пр. Свободи б збудували
3. про ділянку біля Вікторії під ІТ Парк йшлось за роки до того як виник варіант конгрес холу, і до того як взагалі Вікторія Гарденс появилась. я не кажу що холл це погано. Але розмістити ІТ парк поблизу Аеропорту, з доступом від кількох 4 смугових доріг з різних районів міста - виглядає дуже доцільно.
В загальному і ІТ Парк і конгрес хол - круті проекти, і добре що реалізують не залежно від місця розсташування