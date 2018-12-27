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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:40

У детальному плані території немає Парк-тауеру ! І справді, там не тільки місць для паркування бракує - там взагалі жодного життєвого простору нема не тільки для майбутніх мешканців, але його ж відібрали і у мешканців, котрі ВЖЕ там проживають ! Піпець повний.



Львів‘янам про знищення їхнього міста.

На першій знимці - знищення передбаченого генпланом адміністративного центру, в якому мав би бути розташований Будинок правосуддя, а також виконавчі структури ЛОДА та міськради. Цей центр був покликаний розвантажити центр історичний (друга знимка).

Офіційно - це будівництво казарми для контрактників. Насправді - чергова афера Садового, або розбивка нового житлового району, який разом із іншими садобудами вкінець знищить наше місто;

Ось витяг із засідання Містобудівної ради:

«Основними причинами підготовки проекту будівництва Будинку правосуддя у м. Львовi є те, що дане будівництво принесе значні економiчнi, органiзацiйнi та полiтичнi дивiденти органам місцевого самоврядування щодо органiзацiї функціонування господарки міста i області (зменшення транспортного навантаження, зняття незадоволення мешканців міста та області щодо неналежних умов органiзацiї роботи суду при зверненні громадян за захистом їхніх порушених прав; використання звільнених судами приміщень для інших потреб громади, а також значно підвищить ефективність роботи судово гілки влади.
Впровадження даного проекту дає можливість створити на дiлянцi (яка знаходиться на вiдстанi 3 км. вiд центральної частини міста) адмiнiстративний центр, в якому могли б розміститись також виконавчі структури міської ради та обласної державної адмiнiстрацiї.
Такий пiдхiд дає змогу 80% центральної частини міста зробити пішохідною i відповідно надзвичайно привабливою з точки зору туризму».

Вже згодом один із ГАПів «Містопроекту», колєґа пана Чаплінського, який «обґрунтовує» найбільш одіозні забудови в місті, пан Столяров, відстоюючи чергове незаконне будівництво так званого Парк-тауера (на третій знимці, авторства Ю. Волощака), казав наступне:

«Болюче питання для даного будівництва – це забезпеченість автостоянками та паркінгом. Оскільки поруч територія існуючої військової частини буде розвиватися як громадський центр - там передбачається розміщення великої кількості стоянок».

Ось так із львів‘ян роблять львівців, перетворюючи княже місто в бетонну кошару…Зображення

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jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:33

jump
IT кластер мав бути біля Вікторії Гарденс. Основна мета була - не нагружати інфраструктуру міста і розвивати ще один район. але так сталось що в місті всім керує церква, і "молитвами" УКУ ІТ кластер всунули біля них
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:40

dinozavrik

Цікаво, звідки у Вас така інформація. За моїми джерелами, картина дещо інакша. ІТ Кластер ніде не мав бути. ІТ Кластер - це неприбуткова організація, яка об'єднує близько 100 ІТ компаній Львова. ІТ Кластер існує на членські внески компаній, що входять в нього, і займається різноманітними проектами, що мають на меті розвиток ІТ індустрії в місті. Діяльність Кластера координується командою з пари десятків людей, яким достатньо невеличкого офісу, тому ціла ділянка біля Victoria Gardens їм не потрібна.

ІТ Кластер займається декількома інфраструктурними проектами: IT House (+2.0), IT Village та IT Park. Декілька років тому ділянка біля Victoria Gardens розглядалась в контексті одного з проектів (IT House 2.0), але не пройшла всі потрібні процедури в ЛМР (ймовірно, через запланований там конгрес-хол). ІТ Village (130+ котеджів) вже будується в Малечковичах. Будівниціто IT Park стартує в районі Стрийської, але не на тій ділянці, про яку говорить jump. Плюс, наскільки мені відомо, УКУ не має до тої ділянки жодного відношення (вона належала зовсім іншому власнику, не місту, і не церкві).

Той факт, що на території IT Park будуть побудовані кампус і лабораторії УКУ, не пов'язаний з "молитвами". Просто УКУ є одним з перших членів ІТ Кластеру, і перші освітні програми Кластеру запускались на його базі (зокрема, бакалаврська програма Computer Science UCU). Коли НУЛП і ЛНУ відчули конкуренцію з боку приватного вишу (який почав забирати в них найкращих студентів, зокрема, в 2019 середній бал ЗНО абітурієнтів УКУ на два різні напрямки - 198.6 і 198.2), тоді почали рухатись і вони (цього року в НУЛП на одну з програм ІТ Кластеру - 196.3).

А щодо ділянки біля Victoria Gardens, то якщо там таки побудують конгрес хол, то це буде чудово для міста. У Львова з'явиться можливість рухатись від (алко-)гастро-туризму в сторону бізнес-туризму, що приноситиме набагато більше грошей в місто. Зараз в нас немає можливості прийняти масштабні події. Найбільший майданчик для проведення такого розміру заходів (виставок, конференцій) - це Арена Львів. Але навіть щорічна ІТ Арена, що організовується кластером, вже починає переростати цю площадку, а іншого місця немає.
Coder
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:А щодо ділянки біля Victoria Gardens, то якщо там таки побудують конгрес хол, то це буде чудово для міста.


є чутки що це буде ще один зал свідків єгови
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 23:55

Товариство, у звязку з тим, що забудовники зафіксували ціни, коли курс гриня - дол. був 27-28/1дол., маємо здорожщення нерухомості в дол. еквіваленті. Як відомо криза і девал 2014р покосила останніх гривневірів і більшість людей свої збереження тримали(ють) в дол. Звідси є ймовірність, що потенційні покупці не підуть до забудовника, а будуть очікувати бажаного курсу.
Отже тепер маємо ріст ціни і в гривні і в дол. !

Які Ваші прогнози на поведінку забудовників в звязку з розворотом курсу гривні ? (мається на увазі якщо курс зафіксується на теперішніх позначках або грн. продовжить укріплятись).

Мій прогноз
1) теперішня ситуація + зимовий (застіний) період має зменшити попит
2) в першу чергу забудовники зроблять акції/знижки і розстануться з тим, що заклали на курсові ризики
3) якщо цього не буде достатньо - будуть зменшувати маржу.
Тому всетаки поки очікую зниження ціни в якийсь спосіб....
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 00:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:Той факт, що на території IT Park будуть побудовані кампус і лабораторії УКУ, не пов'язаний з "молитвами". Просто УКУ є одним з перших членів ІТ Кластеру, і перші освітні програми Кластеру запускались на його базі (зокрема, бакалаврська програма Computer Science UCU). ІТ Кластер займається декількома інфраструктурними проектами: IT House (+2.0), IT Village та IT Park. Декілька років тому ділянка біля Victoria Gardens розглядалась в контексті одного з проектів (IT House 2.0), але не пройшла всі потрібні процедури в ЛМР (ймовірно, через запланований там конгрес-хол). ІТ Village (130+ котеджів) вже будується в Малечковичах. Будівниціто IT Park стартує в районі Стрийської, але не на тій ділянці, про яку говорить jump. Плюс, наскільки мені відомо, УКУ не має до тої ділянки жодного відношення (вона належала зовсім іншому власнику, не місту, і не церкві).
.

Ну дивіться. Такий інфраструктурний проект як ІТ Парк - де б він не розташовувався - розвине район.

1. Згідно якої бізнес логіки вибрати ділянку де 1 сотка коштує 30-40 тис уе в приватного власника при варіантах отримати ділянку від міста? і за співпадінням це якраз майже межує з УКУ (до речі УГКЦ вміє добре з міста землю вибивати)

2. Офіційні заяви ІТ Кластеру - ми не будемо використовувати інфранстуктуру та що вже є, і т.д - йде повністю в розріз з їхніми справами відносно ІТ Парку -ще більше використати готову інфраструктуру - хіба на пр. Свободи б збудували

3. про ділянку біля Вікторії під ІТ Парк йшлось за роки до того як виник варіант конгрес холу, і до того як взагалі Вікторія Гарденс появилась. я не кажу що холл це погано. Але розмістити ІТ парк поблизу Аеропорту, з доступом від кількох 4 смугових доріг з різних районів міста - виглядає дуже доцільно.

В загальному і ІТ Парк і конгрес хол - круті проекти, і добре що реалізують не залежно від місця розсташування :)
dinozavrik
 
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