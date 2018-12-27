Додано: Сер 25 вер, 2019 22:39

jump написав: є чутки що це буде ще один зал свідків єгови є чутки що це буде ще один зал свідків єгови

dinozavrik написав: Згідно якої бізнес логіки вибрати ділянку де 1 сотка коштує 30-40 тис уе в приватного власника при варіантах отримати ділянку від міста? Згідно якої бізнес логіки вибрати ділянку де 1 сотка коштує 30-40 тис уе в приватного власника при варіантах отримати ділянку від міста?

dinozavrik написав: 2. Офіційні заяви ІТ Кластеру - ми не будемо використовувати інфранстуктуру та що вже є, і т.д - йде повністю в розріз з їхніми справами відносно ІТ Парку -ще більше використати готову інфраструктуру - хіба на пр. Свободи б збудували 2. Офіційні заяви ІТ Кластеру - ми не будемо використовувати інфранстуктуру та що вже є, і т.д - йде повністю в розріз з їхніми справами відносно ІТ Парку -ще більше використати готову інфраструктуру - хіба на пр. Свободи б збудували

dinozavrik написав: 3. про ділянку біля Вікторії під ІТ Парк йшлось за роки до того як виник варіант конгрес холу, і до того як взагалі Вікторія Гарденс появилась. я не кажу що холл це погано. Але розмістити ІТ парк поблизу Аеропорту, з доступом від кількох 4 смугових доріг з різних районів міста - виглядає дуже доцільно. 3. про ділянку біля Вікторії під ІТ Парк йшлось за роки до того як виник варіант конгрес холу, і до того як взагалі Вікторія Гарденс появилась. я не кажу що холл це погано. Але розмістити ІТ парк поблизу Аеропорту, з доступом від кількох 4 смугових доріг з різних районів міста - виглядає дуже доцільно.

dinozavrik написав: В загальному і ІТ Парк і конгрес хол - круті проекти, і добре що реалізують не залежно від місця розсташування В загальному і ІТ Парк і конгрес хол - круті проекти, і добре що реалізують не залежно від місця розсташування

Ви ж самі минулого тижня запостили посилання на статтю, яка говорить про конгрес-хол. Мені здається, що конгрес-хол і зал свідків Єгови, дещо різні за розміром об'єкти, і вимагають різних за розміром ділянок.Як на мене, з того що лежить на поверхні:- є певні критерії, за якими класифікуються офісні площі. Зокрема клас А (на який претендує ІТ Парк) має певні вимоги до розміщення (центральна частина міста). Як на мене, Стрийська-Луганська, на клас А тягне слабо, але з поправкою на Львів, може й так. Вікторія Гарденс - це околиця міста, тобто однозначно клас Б, а це різниця в орендній платі в 1.5-2 рази.- близкість до аеропорту, можливо, й добре для замовників (хоча не розумію чому, оскільки ввечері всі все одно поїдуть в центр. А прилетіти зранку, провести зустрічі і полетіти назад ввечері працюватиме лише для Відня і Варшави, а це, я думаю, <1% клієнтів), а не для львів'ян. З багатьох районів міста туда добиратися не дуже зручно, тобто я б ще 2 рази подумав би, чи варто орендувати там офіс (з нашого досвіду 15-20% кандидатів, відхиляє пропозицію роботи, через те, що їм "незручно добиратись"). 4-смугові дороги не рятують, оскільки на них потрібно якось потрапити з 2-смугових (в т.ч. 2 смугової Кільцевої дороги, яка вже ледве повзе)- значний відсоток працівників ІТ-компаній - це студенти, яким буває потрібно поїхати на навчання, потім повернутися в офіс. Стрийська, мені здається, більш привабливим варіантом і для Політехніки, і для ЛНУ.Окрім того, наскільки мені відомо, приватний власник ввійшов в проект спів-інвестором, тобто ділянка не оплачується живими грошима. Плюс при загальному розмірі інвестицій $160M, частка землі була б не така вже й велика.Я думаю, що в, під "інфраструктурою" малися на увазі офісні центри, а не дороги, громадський транспорт і т. ін. Плюс там далі в тексті йде розшифровка: дитячий садочок, фітнес-центр, готель. Це також інфраструктура, яку ІТ компанії планують створити, а не використати існуючу.Та й, чесно кажучи, я б не сказав, що район Стрийська-Луганська-Персенківка такий вже розвинутий. Така собі напівжива промзона.Ви праві, хоча це було давненько. Це була ділянка, яку запропонувало місто, коли ідея лише народилася. Потім, коли ідея трансформувалася в проект, першим кроком проекту стало дослідження, яке мало на меті описати концепцію ІТ Парку. Частиною цього дослідження було опитування ІТ компаній, щодо вимог до ІТ Парку, і, здається, вже на цьому етапі виплило, що "нерухомість - це місце, місце, і ще раз місце". Окрім того, я точно не пам'ятаю яка, але одна з ділянок (всього, здається, розглядалося три), не пройшла по площі.Так чи інакше, вона відпала по об'єктивних критеріях. Тому пізніше, вона (точніше, її частина) розглядалася для IT House 2.0, пройшла ухвалу на одній сесії ЛМР (потрібно на 2ох), але на другій вже не пройшла, оскільки з'явився варіант з інвест-проектом на більшу ділянку (з конгрес-холом).Тут повністю підтримую. Дуже хочеться побачити це вживу.