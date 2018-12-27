Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:є чутки що це буде ще один зал свідків єгови
Ви ж самі минулого тижня запостили посилання на статтю, яка говорить про конгрес-хол. Мені здається, що конгрес-хол і зал свідків Єгови, дещо різні за розміром об'єкти, і вимагають різних за розміром ділянок.
dinozavrik написав:Згідно якої бізнес логіки вибрати ділянку де 1 сотка коштує 30-40 тис уе в приватного власника при варіантах отримати ділянку від міста?
Як на мене, з того що лежить на поверхні: - є певні критерії, за якими класифікуються офісні площі. Зокрема клас А (на який претендує ІТ Парк) має певні вимоги до розміщення (центральна частина міста). Як на мене, Стрийська-Луганська, на клас А тягне слабо, але з поправкою на Львів, може й так. Вікторія Гарденс - це околиця міста, тобто однозначно клас Б, а це різниця в орендній платі в 1.5-2 рази. - близкість до аеропорту, можливо, й добре для замовників (хоча не розумію чому, оскільки ввечері всі все одно поїдуть в центр. А прилетіти зранку, провести зустрічі і полетіти назад ввечері працюватиме лише для Відня і Варшави, а це, я думаю, <1% клієнтів), а не для львів'ян. З багатьох районів міста туда добиратися не дуже зручно, тобто я б ще 2 рази подумав би, чи варто орендувати там офіс (з нашого досвіду 15-20% кандидатів, відхиляє пропозицію роботи, через те, що їм "незручно добиратись"). 4-смугові дороги не рятують, оскільки на них потрібно якось потрапити з 2-смугових (в т.ч. 2 смугової Кільцевої дороги, яка вже ледве повзе) - значний відсоток працівників ІТ-компаній - це студенти, яким буває потрібно поїхати на навчання, потім повернутися в офіс. Стрийська, мені здається, більш привабливим варіантом і для Політехніки, і для ЛНУ.
Окрім того, наскільки мені відомо, приватний власник ввійшов в проект спів-інвестором, тобто ділянка не оплачується живими грошима. Плюс при загальному розмірі інвестицій $160M, частка землі була б не така вже й велика.
dinozavrik написав:2. Офіційні заяви ІТ Кластеру - ми не будемо використовувати інфранстуктуру та що вже є, і т.д - йде повністю в розріз з їхніми справами відносно ІТ Парку -ще більше використати готову інфраструктуру - хіба на пр. Свободи б збудували
Я думаю, що в тій заяві, під "інфраструктурою" малися на увазі офісні центри, а не дороги, громадський транспорт і т. ін. Плюс там далі в тексті йде розшифровка: дитячий садочок, фітнес-центр, готель. Це також інфраструктура, яку ІТ компанії планують створити, а не використати існуючу.
Та й, чесно кажучи, я б не сказав, що район Стрийська-Луганська-Персенківка такий вже розвинутий. Така собі напівжива промзона.
dinozavrik написав:3. про ділянку біля Вікторії під ІТ Парк йшлось за роки до того як виник варіант конгрес холу, і до того як взагалі Вікторія Гарденс появилась. я не кажу що холл це погано. Але розмістити ІТ парк поблизу Аеропорту, з доступом від кількох 4 смугових доріг з різних районів міста - виглядає дуже доцільно.
Ви праві, хоча це було давненько. Це була ділянка, яку запропонувало місто, коли ідея лише народилася. Потім, коли ідея трансформувалася в проект, першим кроком проекту стало дослідження, яке мало на меті описати концепцію ІТ Парку. Частиною цього дослідження було опитування ІТ компаній, щодо вимог до ІТ Парку, і, здається, вже на цьому етапі виплило, що "нерухомість - це місце, місце, і ще раз місце". Окрім того, я точно не пам'ятаю яка, але одна з ділянок (всього, здається, розглядалося три), не пройшла по площі.
Так чи інакше, вона відпала по об'єктивних критеріях. Тому пізніше, вона (точніше, її частина) розглядалася для IT House 2.0, пройшла ухвалу на одній сесії ЛМР (потрібно на 2ох), але на другій вже не пройшла, оскільки з'явився варіант з інвест-проектом на більшу ділянку (з конгрес-холом).
dinozavrik написав:В загальному і ІТ Парк і конгрес хол - круті проекти, і добре що реалізують не залежно від місця розсташування
Тут повністю підтримую. Дуже хочеться побачити це вживу.
Львівський БатяР написав:Товариство, у звязку з тим, що забудовники зафіксували ціни, коли курс гриня - дол. був 27-28/1дол., маємо здорожщення нерухомості в дол. еквіваленті. Як відомо криза і девал 2014р покосила останніх гривневірів і більшість людей свої збереження тримали(ють) в дол. Звідси є ймовірність, що потенційні покупці не підуть до забудовника, а будуть очікувати бажаного курсу. Отже тепер маємо ріст ціни і в гривні і в дол. ! Які Ваші прогнози на поведінку забудовників в звязку з розворотом курсу гривні ? (мається на увазі якщо курс зафіксується на теперішніх позначках або грн. продовжить укріплятись).
Мій прогноз 1) теперішня ситуація + зимовий (застіний) період має зменшити попит 2) в першу чергу забудовники зроблять акції/знижки і розстануться з тим, що заклали на курсові ризики 3) якщо цього не буде достатньо - будуть зменшувати маржу. Тому всетаки поки очікую зниження ціни в якийсь спосіб....
... якщо доляр, найближчими місяцями не перестрибне 25,ХХ - то так, - взимку ми маємо спостерігати різні акції/розпродажі..... але зниження "акційне" буде чуть-чуть! - бо, сильно ціни не можуть просісти, так як все подорожчало: зарплати/цемент і т. д.
п. с. ... хто має час і бажання - зафіксуйте пару цінників на різні об'єкти.... - а взимку звіримо!
Поглядую в сторону одного ЖК, але є одне але - там малоквартирна забудова тому є ризик що на зиму може нічого не залишитись
Coder написав:- близкість до аеропорту, можливо, й добре для замовників (хоча не розумію чому, оскільки ввечері всі все одно поїдуть в центр. А прилетіти зранку, провести зустрічі і полетіти назад ввечері працюватиме лише для Відня і Варшави, а це, я думаю, <1% клієнтів), а не для львів'ян. З багатьох районів міста туда добиратися не дуже зручно, тобто я б ще 2 рази подумав би, чи варто орендувати там офіс (з нашого досвіду 15-20% кандидатів, відхиляє пропозицію роботи, через те, що їм "незручно добиратись"). 4-смугові дороги не рятують, оскільки на них потрібно якось потрапити з 2-смугових (в т.ч. 2 смугової Кільцевої дороги, яка вже ледве повзе) - значний відсоток працівників ІТ-компаній - це студенти, яким буває потрібно поїхати на навчання, потім повернутися в офіс. Стрийська, мені здається, більш привабливим варіантом і для Політехніки, і для ЛНУ.
З добиранням там дуже нюансів багато. ІТ Парк біля податкової - не міняє потоку авто, з спальних районів просто їхатимуть тою ж дорогою що і завжди в сторону центру. Добаряннм там зручне тільки з Нового Львову. Близькість офісу до центру і вибір місця праці за локацією - так це важливий параметр, і поки одиниці людей "тягнуться" щоб офіс був в центрі. туди ні заїхати зарнку, ні виїхати ввечері, ні запаркуватись нема де. В центрі працювати подобається тільки тим хто живе в центрі, а оскільки там житла не так і багато - то і відсоток живучих там ІТшників теж доволі низький. До Універу чи Політеху - від податкової добратись - квест ще той. або пішки - 45-60Хв. або з заторами. Від Вікторії - як мінімум тролейбус їде до двох вузів, і є варіанти їхати як від аеропорту так і з наукової.
Але, маємо що маємо - чекаємо більш повного коллапсу на стрийській
У Львові будівельний кран упав на складські приміщення торгового центру, постраждала кранівниця. "На проспекті Червоної Калини, 58 на приміщення ТЦ "Арсен" впав будівельний кран з території будівництва, що веде компанія "Авалон". Постраждала водійка крана". https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/26/7227368/
Львівський БатяР написав:Поглядую в сторону одного ЖК, але є одне але - там малоквартирна забудова тому є ризик що на зиму може нічого не залишитись
... 99,9% що взимку вже вибору не буде! (ну, хіба неліквідні)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ethereum написав:Чого це не буде. Все буде як зеня +Беня доведе екоміку до дефолту. Мені все нагадує попередні кризи. Добре пам'ятаю укріплення гривні за ющенка і Юлі. Чим все закінчилося?
... якщо політику відкинути "на бік".... - то я роблю висновок по своєму досвіду, коли я, більше, як 2р. тому, бігав по ВП різних забудовників... - а вони, як ніби всі зговорились! - всюди, майже, все розібрано, а є тільки якийсь неліквід(типу великі метражі), або є щось, менш-більш толкове, але в другій черзі, яка на рік пізніше вводиться в експлуатацію... - і головне бісило те, що це таке відбувалось на стадії залитого котловану, ну чи 2-3 поверхи зведеного "кістяку"! ...зубожіння, піл@ть! - хоч розумію, що то забудовники самі притримують для подальшого продажу на кінцевій стадії, але вже ЗОВСІМ по іншому прайсу!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ethereum написав:Чого це не буде. Все буде як зеня +Беня доведе екоміку до дефолту. Мені все нагадує попередні кризи. Добре пам'ятаю укріплення гривні за ющенка і Юлі. Чим все закінчилося?
... якщо політику відкинути "на бік".... - то я роблю висновок по своєму досвіду, коли я, більше, як 2р. тому, бігав по ВП різних забудовників... - а вони, як ніби всі зговорились! - всюди, майже, все розібрано, а є тільки якийсь неліквід(типу великі метражі), або є щось, менш-більш толкове, але в другій черзі, яка на рік пізніше вводиться в експлуатацію... - і головне бісило те, що це таке відбувалось на стадії залитого котловану, ну чи 2-3 поверхи зведеного "кістяку"! ...зубожіння, піл@ть! - хоч розумію, що то забудовники самі притримують для подальшого продажу на кінцевій стадії, але вже ЗОВСІМ по іншому прайсу!
Долярчик, справа в тому, що є така категорія людей, яка ще до котловану купляє. Професійні шпекулянти. І вони більшість і викуповують.
Ось, ми зараз у акурта обговорюємо один проект, продаж / будівництво є, а на сайті забудовника проекта ще немає. То колі той об"єкт на сайті з"явится, там буде один неліквід, бо вже зараз все розкуплять.
Акурт вам багато розкаже. Про колектори які він поставив і довольний як слон. В мене вже 4 роки стоять. Потім газову плитку покаже без дешевої кухні ( а як покажеш?). Хоча в нас давно прогресивні люди індукційку 3-х фазну ставлять,тому що споживання дешевше. А скоро турок поставить панелі електричні і буде всім вихвалятися?! І говорити чого в Ліверпулі беруть недвигу а не в Туркестані. Відповідь проста: тому що там цивилізація!! В нас ти кинув кісточку і дерево виросло. А що в Бусурманії буде рости? - нічого без поливу!! Тому не слухайте пройдисвітів,якщо перемодемо корупцію - майбутнє у нас на Західній. Тому і всі інвестують сюди і квартирку купляють у Львові ,а не в Анкарі. Та самі гляньте https://eugzolotuhin.livejournal.com/241704.html