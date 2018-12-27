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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:56
Парус сіті, поруч ІТ компанії, політех в пішій доступності та й в універ тролейбусом швидко
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:13
Emma написав:
Порадьте пліз,маю дві броні,і неможу оприділитись. Де краще придбати житло?Парус сіті на Кульпарківській(квартира з великою терассою),чи Грінвіль парк на Замартинівській?
якщо для себе-то обидва варіанти поганенькі
якщо для здачі в оренду-тоді парус
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